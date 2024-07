RICHMOND HILL, ON, le 5 juill. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 530 véhicules pour le mois de juin, ce qui représente une augmentation de 8,6 % par rapport à juin 2023. Les ventes du premier semestre de 2024 s'établissent à 33 005 unités, ce qui représente une hausse de 16,8 pour cent par rapport à la même période en 2023.

POINTS SAILLANTS DE JUIN ET DU T2 2024 :

Le CX-50 a terminé un autre mois avec d'excellents résultats, en hausse de 92,5 % par rapport à l'année précédente, établissant une nouvelle référence pour les ventes de juin. Au deuxième trimestre, les ventes du CX-50 ont fait un bond incroyable de 145,1 % par rapport à l'année précédente.

Les ventes de CX-30 ont augmenté de 94,7 % par rapport à juin 2023, ce qui représente les meilleures ventes jamais enregistrées en juin.

Les ventes du Mazda3 ont fait bonne figure au deuxième trimestre, en hausse de 13,5 % par rapport au deuxième trimestre de 2023.

Le MX-5 a connu une forte demande en juin et a terminé le trimestre en hausse de 34,1 % par rapport à la même période en 2023.

En juin, l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a annoncé que les modèles 2024 CX-90 et CX-90 hybrides rechargeables (PHEV) de Mazda ont obtenu leur prix le prestigieux en matière de sécurité, soit le MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2024. À la suite de cette annonce, Mazda a maintenant obtenu un nombre plus élevé de prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2024 de l'IIHS que toute autre marque (en date de juin 2024).



Juin Juin Sur 12 mois Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Mazda3 726 1 091 -33,5 % 5 113 5 159 -0,9 % MX-5 121 111 9,0 % 706 794 -11,1 % Voitures de tourisme 847 1 202 -29,5 % 5 819 5 953 -2,3 % CX-30 1 622 833 94,7 % 7 368 6 185 19,1 % CX-5 2 032 2 681 -24,2 % 10 980 11 079 -0,9 % CX-50 920 478 92,5 % 4 729 1 882 151,3 % CX-70 429 0 - 929 0 - CX-9 0 144 -100,0 % 29 1 786 -98,4 % CX-90 531 628 -15,4 % 2 896 1 066 171,7 % MX-30 149 47 217,0 % 255 314 -18,8 % Camions légers 5 683 4 811 18,1 % 27 186 22 312 21,8 % MAZDA - TOTAL 6 530 6 013 8,6 % 33 005 28 265 16,8 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]