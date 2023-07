RICHMOND HILL, ON, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 013 véhicules pour le mois de juin, ce qui représente une augmentation de 75,9 % par rapport à juin 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 28 265 unités, ce qui constitue une hausse de 7,4 % par rapport à la même période en 2022.

FAITS SAILLANTS - JUIN 2023 :

Le CX-50 a réalisé les meilleures ventes de son histoire en juin, dépassant les précédents jalons; juin 2023 a été son mois de vente le plus élevé à ce jour.

Seulement deux mois après son lancement, le tout nouveau CX-90 est déjà en train d'établir un rythme rapide, enregistrant une augmentation de 43,4 % des ventes en juin 2023 par rapport à mai 2023, et dépassant de 35 % les meilleures ventes de juin du CX-9 sortant.

Avec une croissance annuelle impressionnante de 162,3 % en juin, le Mazda3 continue d'afficher un rendement exceptionnel par rapport à l'an dernier.

Le CX-5 continue de dominer les ventes de Mazda, avec une hausse sur 12 mois impressionnante de 113,1 % par rapport à juin 2022.

Le mois de juin s'est avéré exceptionnel pour Mazda, qui a enregistré une croissance de 75,9 % sur 12 mois, ainsi qu'une solide croissance de 7,4 % depuis le début de l'année.



2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Mazda3 1 091 416 162,3 % 5 159 4 970 3,8 % MX-5 111 48 131,3 % 794 419 89,5 % Voitures de

tourisme 1 202 464 159,1 % 5 953 5 389 10,5 % CX-3 0 271 -100 % 0 2 828 -100 % CX-30 833 476 75,0 % 6 185 3 705 66,9 % CX-5 2 681 1 258 113,1 % 11 079 11 077 0,0 % CX-50 478 461 3,7 % 1 882 865 117,6 % CX-9 144 464 -69,0 % 1 786 2 052 -13,0 % CX-90 628 - 0,0 % 1 066 - 0,0 % MX-30 47 25 88,0 % 314 395 -20,5 % Camions légers 4 811 2 955 62,8 % 22 312 20 922 6,6 % MAZDA - TOTAL 6 013 3 419 75,9 % 28 265 26 311 7,4 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

