RICHMOND HILL, ON, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 816 véhicules pour le mois de juin, ce qui représente une augmentation de 3,8 % par rapport à juin 2020. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 34 575 unités, ce qui représente une hausse de 53,1 % par rapport au premier semestre de 2020.

POINTS SAILLANTS DE JUIN ET DU T2 2021 :

En juin, le CX-30 a connu le meilleur mois jamais enregistré au chapitre des ventes, ayant affiché une hausse de 44,3 % par rapport à juin 2020.

Les ventes du CX-9 continuent de rebondir, les ventes de juin battant de 21,4 % celles établies l'an dernier.

Le modèle Mazda6 affiche les meilleures ventes ayant été enregistrées en juin depuis les 7 dernières années : une augmentation de 85,2 % en glissement annuel.

Tout au long du deuxième trimestre, les ventes de chaque modèle de la gamme Mazda ont crû par rapport à l'an dernier, les résultats ayant au moins doublé pour certains modèles (soit le CX-30, le CX-9, le Mazda6).

Les ventes totales de Mazda au deuxième trimestre ont dépassé celles enregistrées au sein de l'industrie : une hausse de 72,2 % comparativement à la même période en 2020.



Juin Juin Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Mazda3 1 298 1 410 -7,9 % 6 209 5 287 17,4 % Mazda6 276 149 85,2 % 1 128 504 123,8 % MX-5 149 165 -9,7 % 789 358 120,4 % Voitures de tourisme 1 723 1 724 -0,1 % 8 126 6 149 32,2 % CX-3 772 681 13,4 % 3 487 2 544 37,1 % CX-30 1 271 881 44,3 % 5 995 3 281 82,7 % CX-5 2 602 2 909 -10,6 % 14 127 9 208 53,4 % CX-9 448 369 21,4 % 2 840 1 399 103,0 % Camions légers 5 093 4 840 5,2 % 26 449 16 432 61,0 % MAZDA - TOTAL 6 816 6 564 3,8 % 34 575 22 581 53,1 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

