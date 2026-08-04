Les CX-70 et CX-90 établissent de nouveaux records en juillet, tandis que le MX-5 réalise son meilleur résultat de ventes pour un mois de juillet depuis 20 ans

RICHMOND HILL, ON, le 4 août 2026 /CNW/ -- Mazda Canada Inc. (MCI) a déclaré des ventes de 7 753 véhicules en juillet 2026. Le mois de juillet a été marqué par des résultats records pour les CX-70 et CX-90, une croissance soutenue du tout nouveau CX-5 et le meilleur mois de juillet du MX-5 sur le plan des ventes depuis 20 ans. Les ventes cumulées pour les sept premiers mois de 2026 se sont élevées à 42 102 véhicules.

FAITS SAILLANTS DE JUILLET 2026 :

MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS DE JUILLET 2026

Les ventes de Mazda Canada ont atteint 7 753 véhicules en juillet 2026, pour un total de 42 102 véhicules vendus depuis le début de l'année.

Avec 2 612 unités vendues en juillet, le tout nouveau CX-5 s'est imposé comme le véhicule Mazda le plus populaire au Canada, affichant une progression de 15,6 % comparativement à juillet de l'an dernier.

Le CX-90 a signé une performance record en juillet au Canada avec 1 147 unités vendues, soit une augmentation de 37,0 % par rapport à l'année précédente.

Le CX-70 a affiché une croissance de 6,5 % par rapport à l'année précédente, signant ainsi sa meilleure performance pour un mois de juillet depuis son lancement.

Le Mazda CX-30 est resté l'un des véhicules les plus populaires de Mazda Canada, ses ventes depuis le début de l'année ayant progressé de 2,9 %.

L'iconique MX-5 a affiché son meilleur résultat de ventes pour un mois de juillet depuis 20 ans, se classant au deuxième rang de ses meilleures performances de juillet depuis 1991.

Plus tôt ce mois-ci, Mazda Canada a mis de l'avant sa garantie à kilométrage illimité et a partagé les résultats d'une étude indépendante de CAA-Québec examinant la valeur de la couverture offerte aux conducteurs qui accumulent un kilométrage élevé.

Le CX-5 est demeuré le principal moteur des ventes de la gamme de VUS de Mazda, tandis que les CX-70 et CX-90 ont poursuivi leur progression dans le segment des VUS intermédiaires au Canada. Dans un contexte où les consommateurs examinent attentivement le coût total de possession de leur véhicule, Mazda se distingue grâce à ses véhicules primés, ses technologies de sécurité de pointe, ses options de motorisation électrifiée et sa garantie à kilométrage illimité, offrant ainsi une solution avantageuse aux conducteurs canadiens.



Juillet Juillet Sur12 mois Depuis le début del'année Depuis le début del'année Sur12 mois

2026 2025 Variation 2026 2025 Variation Mazda3 1 559 1 791 -13,0 % 6 616 7 916 -16,4 % MX-5 227 210 8,1 % 816 801 1,9 % Voitures de tourisme 1 786 2 001 -10,7 % 7 432 8 717 -14,7 % CX-30 1 586 1 623 -2,3 % 9 775 9 503 2,9 % CX-5 2 612 2 259 15,6 % 16 159 14 617 10,5 % CX-50 0 662 -100,0 % 168 6 920 -97,6 % CX-70 622 584 6,5 % 3 017 3 150 -4,2 % CX-90 1 147 837 37,0 % 5 551 4 830 14,9 % MX-30 0 0 0,0 % 0 10 -100,0 % Camions légers 5 967 5 965 0,0 % 34 670 39 030 -11,2 % MAZDA - TOTAL 7 753 7 966 -2,7 % 42 102 47 747 -11,8 %

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

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SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]