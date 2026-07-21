CAA-Québec présente Mazda parmi les chefs de file du marché en matière de garantie des véhicules neufs

Mazda demeure le chef de file de la garantie à kilométrage illimité au Canada.

Seule Mazda offre une couverture à kilométrage illimité pour la garantie limitée des véhicules neufs et la garantie du groupe motopropulseur.

Plus d'une décennie après son lancement, la garantie à kilométrage illimité de Mazda continue d'établir la référence.

CAA-Québec applaudit à la garantie de Mazda qui la distingue en tant qu'avantage important pour les consommateurs.

RICHMOND HILL, ON, le 21 juill. 2026 /CNW/ -- Depuis plus d'une décennie, Mazda Canada offre aux conducteurs canadiens quelque chose qu'aucune autre marque automobile ne peut égaler : une couverture à kilométrage illimité pour la garantie limitée applicable aux véhicules neufs et la garantie du groupe motopropulseur. Aujourd'hui, cet engagement continue de distinguer Mazda sur le marché, comme en témoigne l'analyse annuelle des programmes de garantie des véhicules neufs de CAA-Québec.

LA GARANTIE À KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ DE MAZDA CANADA CONTINUE DE SE DÉMARQUER AU CANADA

Le rapport 2026 de CAA-Québec sur les garanties des véhicules neufs souligne que Mazda figure parmi les offres de garantie les plus solides offertes aux consommateurs canadiens, reconnaissant la couverture de la marque dans plusieurs catégories clés, y compris la garantie limitée pour les véhicules neufs, le groupe motopropulseur1, le système de son et le système de navigation, ainsi que les ceintures de sécurité et les coussins gonflables.

« Grâce à son programme de garantie à kilométrage illimité, Mazda continue de se démarquer, et CAA-Québec ne peut qu'applaudir à cette distinction, qui est loin d'être négligeable pour les consommateurs », a déclaré Maxime Dubois, chroniqueur et responsable du projet d'expertise en matière de mobilité chez CAA-Québec.

Lancée au Canada il y a plus de dix ans, la garantie à kilométrage illimité de Mazda a été conçue pour offrir aux propriétaires une plus grande tranquillité d'esprit en éliminant les restrictions de kilométrage de certaines des couvertures de garantie les plus importantes du véhicule. Que les clients utilisent leur véhicule pour de longs trajets quotidiens ou des voyages en voiture la fin de semaine, la protection demeure en vigueur pendant toute la durée de la garantie, peu importe la distance parcourue.

« Chez Mazda, nous croyons que les clients ne devraient pas avoir à se soucier de la distance qu'ils doivent parcourir pour maintenir la protection de la garantie, a déclaré Amy Fleming, présidente et cheffe de la direction de Mazda Canada. Notre garantie à kilométrage illimité reflète la confiance que nous avons dans la qualité, la fiabilité et la durabilité de nos véhicules, tout en offrant aux Canadiens une tranquillité d'esprit accrue tout au long de leur expérience de propriété. »

Selon l'étude de comparaison des garanties 2026 de CAA-Québec, Mazda demeure la seule marque automobile au Canada à offrir une couverture à kilométrage illimitée pour sa garantie limitée applicable aux véhicules neufs et sa garantie du groupe motopropulseur. De plus, la couverture de garantie de Mazda comprend une protection à kilométrage illimitée pour les systèmes d'entraînement hybride et électrique, les systèmes de son et de navigation, les ceintures de sécurité et les coussins gonflables, ainsi que l'assistance routière.

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1 Indiqué dans le rapport comme « Véhicule entier »

La garantie à kilométrage illimité de Mazda Canada comprend :

Garantie de 3 ans sur les véhicules neufs à kilométrage illimité

à kilométrage illimité Garantie de 5 ans sur le groupe motopropulseur à kilométrage illimité

sur le groupe motopropulseur à kilométrage illimité Garantie de 5 ans sur les systèmes d'entraînement hybride et électrique à kilométrage illimité

à kilométrage illimité Programme d'assistance routière de trois ans à kilométrage illimité

de trois ans à kilométrage illimité Garantie anti-perforation de 7 ans à kilométrage illimité

à kilométrage illimité Garantie de 5 ans sur le système de retenue de sécurité à kilométrage illimité

L'analyse annuelle des garanties de CAA-Québec compare les programmes de garantie offerts par les constructeurs de véhicules au Canada, offrant aux consommateurs une ressource indépendante pour mieux comprendre la couverture disponible et les considérations relatives à la propriété à long terme.

Pour consulter le rapport complet sur les garanties des véhicules neufs 2026 de CAA-Québec, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur la couverture de garantie de Mazda Canada, visitez www.mazda.ca.

À propos de CAA-Québec, CAA-Québec offre un large éventail de services d'aide dans une grande variété de secteurs, en s'appuyant sur une approche humaine. En tant qu'organisation socialement engagée, CAA-Québec s'efforce quotidiennement de protéger les intérêts de ses membres. Conformément à ses valeurs de fiabilité et de bienveillance, elle favorise la consommation responsable et fait la promotion de la sécurité routière.

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda aspire à créer des expériences inspirantes avec nos véhicules et pour les gens. Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

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SOURCE Mazda Canada Inc.

Personnes-ressources : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]