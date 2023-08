RICHMOND HILL, ON, le 1er août 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a déclaré aujourd'hui ses ventes du mois de juillet, totalisant 4 598 unités, ce qui représente une augmentation de 13,5 % par rapport à juillet 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 32 863 unités, ce qui constitue une hausse de 8,2 % par rapport à la même période en 2022.

FAITS SAILLANTS DE JUILLET 2023 :

Le rendement remarquable du CX-50 se maintient, avec une augmentation des ventes de 123,1 % par rapport à celles de juillet 2022. Les ventes depuis le début de l'année ont quant à elles augmenté de 118,6 %.

Le MX-5 de Mazda continue de rebondir cette année avec une augmentation des ventes de 131,3 % en juillet par rapport à l'année précédente et une augmentation de 91,3 % depuis le début de l'année.

Les ventes de Mazda Canada ont maintenu leur rendement positif en juillet, avec une augmentation de 13,5 % par rapport à l'année précédente, jumelée à une augmentation de 8,2 % depuis le début de l'année.



Juillet Juillet Sur 12 mois Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Mazda 3 416 415 0,2 % 5 575 5 385 3,5 % MX-5 67 31 131,3 % 861 450 91,3 % Voitures de tourisme 483 446 8,3 % 6 436 5 835 10,3 % CX-3 0 182 -100 % 0 3,010 -100 % CX-30 658 503 30,8 % 6 843 4 208 62,6 % CX-5 2 341 2 162 8,3 % 13 420 13 239 1,4 % CX-50 444 199 123,1 % 2 326 1 064 118,6 % CX-9 127 485 -73,8 % 1 913 2 537 -24,6 % CX-90 489 - 0,0 % 1 555 - 0,0 % MX-30 56 73 -23,3 % 370 468 -20,9 % Camions légers 4 115 3 604 14,2 % 26 427 24 526 7,8 % MAZDA - TOTAL 4 598 4 050 13,5 % 32 863 30 361 8,2 %



Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

