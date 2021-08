RICHMOND HILL, ON, le 4 août 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a déclaré aujourd'hui ses ventes du mois de juillet, totalisant 6 340 unités, ce qui représente une baisse de 10,0 % par rapport à juillet 2020. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 40 915 unités, ce qui constitue une hausse de 38,1 % par rapport à la même période en 2020.

FAITS SAILLANTS DE JUILLET 2021 :

Le CX-30 a enregistré le meilleur mois de ventes inégalées en juillet, battant le précédent record établi le mois dernier, avec une augmentation de 36,9 % par rapport à juillet 2020.

Les ventes du CX-9 continuent de rebondir, les ventes de juillet battant de 2,0 % celles établies l'an dernier.

Les ventes de MX-5 ont fait un bond de 58,5 % en juillet, affichant le deuxième meilleur résultat des ventes de juillet au cours des 10 dernières années.



Juillet Juillet YOY Cumul annuel Cumul annuel YOY

2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Mazda3 1 104 1 556 -29,0 % 7 313 6 843 6,9 % Mazda6 42 180 -76,7 % 1 170 684 71,1 % MX-5 108 68 58,8 % 897 426 110,6 % Voitures de tourisme 1 254 1 804 -30,5 % 9 380 7 953 17,9 % CX-3 443 834 -46,9 % 3 930 3 378 16,3 % CX-30 1 444 1 055 36,9 % 7 439 4 336 71,6 % CX-5 2 740 2 901 -5,5 % 16 867 12 109 39,3 % CX-9 459 450 2,0 % 3 299 1 849 78,4 % Camions légers 5 086 5 240 -2,9 % 31 535 21 672 45,5 % MAZDA - TOTAL 6 340 7 044 -10,0 % 37 466 29 625 38,1 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905 787-7079; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca