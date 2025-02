RICHMOND HILL, ON, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 742 véhicules pour le mois de janvier, ce qui représente une augmentation de 6,0 % par rapport à janvier 2024.

FAITS SAILLANTS - JANVIER 2024 :

Les ventes totales de Mazda en janvier ont enregistré un nouveau record pour le premier mois de l'année, dépassant le record établi en janvier 2008 il y a 17 ans.

Le modèle CX-50 a enregistré un nouveau record pour le mois de janvier, soit une augmentation de 33,7 % par rapport à janvier 2024.

Les ventes de MX-5 ont également commencé l'année sur une note positive, augmentant de 66,7 % par rapport à l'année précédente.

Le CX-90 a maintenu la dynamique des ventes avec une augmentation de 18 % par rapport à janvier 2024.

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a sélectionné le CX-70 MHEV Inline-6 Turbo comme finaliste pour le prix du véhicule utilitaire canadien de l'année 2025 et le CX-70 PHEV comme finaliste pour le prix du véhicule utilitaire électrique canadien de l'année 2025. Les résultats seront dévoilés le 13 février 2024 au Salon international de l'auto du Canada, à Toronto .



Janvier Janvier Glissement annuel Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 770 736 4,6 % 770 736 4,6 % MX-5 20 12 66,7 % 20 12 66,7 % Voitures de tourisme 790 748 5,6 % 790 748 5,6 % CX-30 834 1058 -21,2 % 834 1058 -21,2 % CX-5 1585 1610 -1,6 % 1585 1610 -1,6 % CX-50 797 596 33,7 % 797 596 33,7 % CX-70 225 - - 225 - - CX-9 0 1 -100,0 % 0 1 -100,0 % CX-90 512 434 18,0 % 512 434 18,0 % MX-30 -1 27 -103,7 % -1 27 -103,7 % Camions légers 3952 3726 6,1 % 3952 3726 6,1 % MAZDA - TOTAL 4742 4474 6,0 % 4742 4474 6,0 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]