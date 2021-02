RICHMOND HILL, ON, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 039 véhicules pour le mois de janvier, ce qui représente une augmentation de 7,6 % par rapport à janvier 2020.

En janvier, les concessionnaires de tout le pays ont commencé la vente du Mazda CX-30 Turbo, ce qui ajoute une touche de performance et de raffinement au sein de la catégorie des multisegments compacts.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE JANVIER 2021 :

Dans l'ensemble, les ventes ont augmenté de 7,6 %, ce qui représente le second meilleur début d'année au cours des dix dernières d'années.

Le CX-5 a connu un départ canon et occupe la première position des ventes de Mazda, avec une augmentation sur douze mois de 11,8 %.

Le CX-9 s'est démarqué avec des ventes records en janvier, soit une augmentation de 21,6 % par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Dans le cadre de sa première variation sur douze mois, le CX-30 a enregistré une augmentation des ventes de 65,5 % par rapport à janvier 2020.

Les ventes de la famille de multisegments de Mazda, y compris les modèles CX-3, CX-30, CX-5 et CX-9, ont augmenté de 13,1 % par rapport à 2020 et représentaient 76,4 % des ventes de Mazda en janvier.

L'option de traction intégrale i-ACTIV de Mazda continue d'être un choix de prédilection des acheteurs de la gamme Mazda CX, 94 % des clients ayant choisi des modèles dotés de l'option de traction intégrale en janvier.



Janvier

2021 Janvier 2020 Glissement annuel Variation Cumul annuel 2021 Cumul annuel 2020 Glissement annuel Variation

Mazda3 783 941 -16,8 % 783 941 -16,8 % Mazda6 154 59 161,0 % 154 59 161,0 % MX-5 16 26 -38,5 % 16 26 -38,5 % Voitures de tourisme 953 1 026 -7,1 % 953 1 026 -7,1 % CX-3 439 555 -20,9 % 439 555 -20,9 % CX-30 581 351 65,5 % 581 351 65,5 % CX-5 1 711 1 531 11,8 % 1 711 1 531 11,8 % CX-9 355 292 21,6 % 355 292 21,6 % Camions légers 3 086 2 729 13,1 % 3 086 2 729 13,1 % MAZDA - TOTAL 4 039 3 755 7,6 % 4 039 3 755 7,6 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905 787-7079; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca