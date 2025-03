RICHMOND HILL, ON, le 3 mars 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 4 559 unités pour le mois de février, ce qui représente une hausse de 11,9 % comparativement à février 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 9 301 unités, ce qui constitue une hausse de 8,8 %.

POINTS SAILLANTS DE FÉVRIER 2025 :

Les ventes du CX-50 ont bondi de 81,0 % sur douze mois, établissant un nouveau record pour les ventes de février.

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 5,1 % par rapport à février 2024.

Les ventes du CX-90 ont augmenté de 10,7 % par rapport au même mois l'an dernier, établissant ainsi une nouvelle référence pour les ventes de février.



Février Février Sur 12 mois Depuis le début de

l'année Depuis le début de

l'année Sur 12 mois

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 620 590 5,1 % 1 390 1 326 4,8 % MX-5 37 38 -2,6 % 57 50 14,0 % Voitures de tourisme 657 628 4,6 % 1 447 1 376 5,2 % MX-30 4 18 -77,8 % 3 45 -93,3 % CX-30 822 984 -16,5 % 1 656 2 042 -18,9 % CX-5 1 453 1 508 -3,6 % 3 038 3 118 -2,6 % CX-50 988 546 81,0 % 1 785 1 142 56,3 % CX-70 211 0 0,0 % 436 0 0,0 % CX-9 0 8 -100,0 % 0 9 -100,0 % CX-90 424 383 10,7 % 936 817 14,6 % Camions légers 3 902 3 447 13,2 % 7 854 7 173 9,5 % MAZDA - TOTAL 4 559 4 075 11,9 % 9 301 8 549 8,8 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]