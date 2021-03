RICHMOND HILL, ON, le 2 mars 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 4 114 unités pour le mois de février, ce qui représente une baisse de 2,8 % comparativement à février 2020. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 8 153 unités, ce qui représente une hausse de 2,1 % par rapport aux deux premiers mois de 2020.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE FÉVRIER 2021 :

Les CX-9 ont connu un mois de février record, affichant une croissance des ventes de 22,5 % par rapport au mois correspondant de l'an dernier.

Les ventes des CX-5 ont augmenté de 6,7 %, ce qui représente le deuxième meilleur résultat en février pour les 10 années d'existence de ce modèle.

Les perspectives de la saison de conduite printanière imminente ont propulsé les ventes de la MX-5 à des niveaux presque records, ce qui représente les meilleures ventes de février depuis 1995.

Les ventes de Mazda6 ont augmenté de 29,2 %, et sont en hausse de 76,4 % pour les deux premiers mois de 2021.

Les ventes depuis le début de l'année de la famille des multisegments de Mazda, y compris les modèles CX-3, CX-30, CX-5 et CX-9, ont augmenté de 6,6 % par rapport à 2020 et ont représenté 76,8 % des ventes de Mazda en janvier.



Février Février Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Mazda3 717 958 -25,2 % 1 500 1 899 -21,0 % Mazda6 137 106 29,2 % 291 165 76,4 % MX-5 82 23 256,5 % 98 49 100,0 % Voitures de tourisme 936 1 087 -13,9 % 1 889 2 113 -10,6 % CX-3 445 559 -20,4 % 884 1 114 -20,6 % CX-30 670 696 -3,7 % 1 251 1 047 19,5 % CX-5 1 709 1 601 6,7 % 3 420 3 132 9,2 % CX-9 354 289 22,5 % 709 581 22,0 % Camions légers 3 178 3 145 1,0 % 6 264 5 874 6,6 % MAZDA - TOTAL 4 114 4 232 -2,8 % 8 153 7 987 2,1 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905 787-7079; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca