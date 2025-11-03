MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2025 English

Mazda Canada Inc.

03 nov, 2025

RICHMOND HILL, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 815 véhicules pour le mois d'octobre, ce qui représente une augmentation de 0,1 % par rapport à octobre 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 70 832 unités, ce qui constitue une hausse de 14,3 % par rapport à la même période en 2024.

POINTS SAILLANTS DES VENTES D'OCTOBRE 2025 :  

  • Les ventes de l'ensemble de la gamme ont battu le record d'octobre 2024.
  • Le CX-30 a enregistré le meilleur mois d'octobre de son histoire sur le plan des ventes, en hausse de 34,6 % sur douze mois.
  • Les ventes de CX-5 ont augmenté de 38,1 % comparativement à la même période l'an dernier.

Octobre

Octobre 

Sur 12 mois 

Depuis le
début de
l'année 

Depuis le
début de
l'année 

Sur 12 mois 


2025

2024

Variation 

2024

2024

Variation 

Mazda3 

1 035

1 097

(5,7 %)

12 428

8 894

39,7 %

MX-5 

49

53

(7,5 %)

1 005

1 010

(0,5 %)

Voitures de tourisme     

1 084

1 150

(5,7 %)

13 433

9 904

35,6 %

MX-30

2

1

100,0 %

12

265

(95,5 %)

CX-30 

1 425

1 059

34,6 %

14 047

11 883

18,2 %

CX-5 

3 007

2 178

38,1 %

23 870

21 847

9,3 %

CX-50 

177

968

(81,7 %)

7 816

8 790

(11,1 %)

CX-70

404

484

(16,5 %)

4 464

2 503

78,3 %

CX-9

0

0

0,0 %

0

29

(100,0 %)

CX-90

716

968

(26,0 %)

7 190

6 740

6,7 %

Camions légers 

5 731

5 658

1,3 %

57 399

52 057

10,3 %

MAZDA - TOTAL 

6 815

6 808

0,1 %

70 832

61 961

14,3 %

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens. Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

