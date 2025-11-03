Nouvelles fournies parMazda Canada Inc.
03 nov, 2025, 12:59 ET
RICHMOND HILL, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 815 véhicules pour le mois d'octobre, ce qui représente une augmentation de 0,1 % par rapport à octobre 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 70 832 unités, ce qui constitue une hausse de 14,3 % par rapport à la même période en 2024.
POINTS SAILLANTS DES VENTES D'OCTOBRE 2025 :
- Les ventes de l'ensemble de la gamme ont battu le record d'octobre 2024.
- Le CX-30 a enregistré le meilleur mois d'octobre de son histoire sur le plan des ventes, en hausse de 34,6 % sur douze mois.
- Les ventes de CX-5 ont augmenté de 38,1 % comparativement à la même période l'an dernier.
|
|
Octobre
|
Octobre
|
Sur 12 mois
|
Depuis le
|
Depuis le
|
Sur 12 mois
|
|
2025
|
2024
|
Variation
|
2024
|
2024
|
Variation
|
Mazda3
|
1 035
|
1 097
|
(5,7 %)
|
12 428
|
8 894
|
39,7 %
|
MX-5
|
49
|
53
|
(7,5 %)
|
1 005
|
1 010
|
(0,5 %)
|
Voitures de tourisme
|
1 084
|
1 150
|
(5,7 %)
|
13 433
|
9 904
|
35,6 %
|
MX-30
|
2
|
1
|
100,0 %
|
12
|
265
|
(95,5 %)
|
CX-30
|
1 425
|
1 059
|
34,6 %
|
14 047
|
11 883
|
18,2 %
|
CX-5
|
3 007
|
2 178
|
38,1 %
|
23 870
|
21 847
|
9,3 %
|
CX-50
|
177
|
968
|
(81,7 %)
|
7 816
|
8 790
|
(11,1 %)
|
CX-70
|
404
|
484
|
(16,5 %)
|
4 464
|
2 503
|
78,3 %
|
CX-9
|
0
|
0
|
0,0 %
|
0
|
29
|
(100,0 %)
|
CX-90
|
716
|
968
|
(26,0 %)
|
7 190
|
6 740
|
6,7 %
|
Camions légers
|
5 731
|
5 658
|
1,3 %
|
57 399
|
52 057
|
10,3 %
|
MAZDA - TOTAL
|
6 815
|
6 808
|
0,1 %
|
70 832
|
61 961
|
14,3 %
À propos de Mazda Canada Inc.
Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens. Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.
