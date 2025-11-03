RICHMOND HILL, ON, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 815 véhicules pour le mois d'octobre, ce qui représente une augmentation de 0,1 % par rapport à octobre 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 70 832 unités, ce qui constitue une hausse de 14,3 % par rapport à la même période en 2024.

POINTS SAILLANTS DES VENTES D'OCTOBRE 2025 :

Les ventes de l'ensemble de la gamme ont battu le record d'octobre 2024.

Le CX-30 a enregistré le meilleur mois d'octobre de son histoire sur le plan des ventes, en hausse de 34,6 % sur douze mois.

Les ventes de CX-5 ont augmenté de 38,1 % comparativement à la même période l'an dernier.



Octobre Octobre Sur 12 mois Depuis le

début de

l'année Depuis le

début de

l'année Sur 12 mois

2025 2024 Variation 2024 2024 Variation Mazda3 1 035 1 097 (5,7 %) 12 428 8 894 39,7 % MX-5 49 53 (7,5 %) 1 005 1 010 (0,5 %) Voitures de tourisme 1 084 1 150 (5,7 %) 13 433 9 904 35,6 % MX-30 2 1 100,0 % 12 265 (95,5 %) CX-30 1 425 1 059 34,6 % 14 047 11 883 18,2 % CX-5 3 007 2 178 38,1 % 23 870 21 847 9,3 % CX-50 177 968 (81,7 %) 7 816 8 790 (11,1 %) CX-70 404 484 (16,5 %) 4 464 2 503 78,3 % CX-9 0 0 0,0 % 0 29 (100,0 %) CX-90 716 968 (26,0 %) 7 190 6 740 6,7 % Camions légers 5 731 5 658 1,3 % 57 399 52 057 10,3 % MAZDA - TOTAL 6 815 6 808 0,1 % 70 832 61 961 14,3 %

À propos de Mazda Canada Inc.

Fondée avec fierté à Hiroshima, au Japon, Mazda a une histoire de savoir-faire sophistiqué et d'innovation, et a pour but d'enrichir la vie en mouvement pour les personnes qu'elle sert. En plaçant les êtres humains au centre de tout ce qu'elle fait, Mazda ambitionne de créer des expériences inspirantes avec ses véhicules et pour les gens. Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Suivez-nous dans les médias sociaux : Facebook, Instagram, X, YouTube et Threads.

Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada inc., [email protected]

SOURCE Mazda Canada Inc.