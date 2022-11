RICHMOND HILL, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 057 véhicules pour le mois d'octobre, ce qui représente une baisse de 16,1 % par rapport à octobre 2021. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 44 068 unités, ce qui représente une baisse de 23,1 % par rapport à la même période en 2021.

POINTS SAILLANTS DES VENTES D'OCTOBRE 2022 :

Les ventes de la MX-30 EVont progressé de 37,0 % en cumul annuel.

La MX-5 enregistre ses meilleures ventes d'octobre depuis 2008, avec un bond de 510 % par rapport à octobre 2021

Les ventes de la CX-9 ont augmenté de 17,3 % par rapport à la même période l'an dernier, enregistrant une croissance sur 12 mois pour le cinquième mois consécutif.



Octobre Octobre Glissement

annuel Cumul

annuel Cumul

annuel Glissement

annuel

2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Mazda3 648 1 114 -41,8 % 7 102 10 556 -32,7 % MX-5 61 10 510,0 % 594 975 -39,1 % Voitures de tourisme 709 1 185 -40,2 % 7 696 12 894 -40,3 % CX-3 0 277 -100,0 % 3 050 5 032 -39,4 % CX-30 464 804 -42,3 % 5 973 10 760 -44,5 % CX-5 2 182 2 243 -2,7 % 20 950 24 185 -13,4 % CX-50 304 0 0,0 % 1 975 0 0,0 % CX-9 298 254 17,3 % 3 702 4 334 -14,6 % MX-30 100 73 37,0 % 722 73 889,0 % Camions légers 3 348 3 651 -8,3 % 36 372 44 384 -18,1 % MAZDA - TOTAL 4 057 4 836 -16,1 % 44 068 57 278 -23,1 %















Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

