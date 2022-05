RICHMOND HILL, ON, le 4 mai 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 5 999 véhicules pour le mois d'avril, ce qui représente une baisse de 13,2 % par rapport à avril 2021. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 18 918 unités, ce qui représente une baisse de 13,8 % par rapport à la même période en 2021.

FAITS SAILLANTS - AVRIL 2022 :

Le Mazda MX-30, le tout premier véhicule électrique à batterie de la marque, a reçu une cote de 5 étoiles lors des essais de collision frontale et latérale, ainsi qu'une cote globale de 5 étoiles dans le cadre du programme d'évaluation des nouvelles voitures de la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) aux É.-U.

Le CX-30 a enregistré des ventes record pour un mois d'avril, avec une augmentation de 6,1 % par rapport à avril 2021.

Les résultats de vente du CX-5 ont été les deuxièmes meilleurs pour un mois d'avril, tout juste en deçà du record établi en avril 2021.



Avril Avril Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Mazda3 1 038 1 103 -5,9 % 4 110 3 760 9,3 % Mazda6 0 121 -100,0 % 0 536 -100,0 % MX-5 58 190 -69,5 % 350 508 -31,1 % Voitures de tourisme 1 096 1 414 -22,5 % 4 460 4 804 -7,2 % MX-30 72 0 0,0 % 316 0 0,0 % CX-3 451 828 -45,5 % 2 266 2 338 -3,1 % CX-30 1 217 1 147 6,1 % 2 424 3 556 -31,8 % CX-5 2 748 2 807 -2,1 % 8 190 9 244 -11,4 % CX-9 415 716 -42,0 % 1 262 2 012 -37,3 % Camions légers 4 903 5 498 -10,8 % 14 458 17 150 -15,7 % MAZDA - TOTAL 5 999 6 912 -13,2 % 18 918 21 954 -13,8 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

