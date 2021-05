RICHMOND HILL, ON, le 3 mai 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 912 véhicules pour le mois d'avril, ce qui représente une augmentation de 480,4 % par rapport à avril 2020. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 21 954 unités, ce qui représente une hausse de 76,6 % par rapport à la même période en 2020.

FAITS SAILLANTS DE MAI 2021 :

Le Mazda MX-30, le premier véhicule électrique à batterie de la marque, qui sera en vente au Canada plus tard cette année, figure dans le top 3 mondial dans la catégorie Modèle mondial de l'année.

plus tard cette année, figure dans le top 3 mondial dans la catégorie Modèle mondial de l'année. Pour le deuxième mois consécutif, les ventes de CX-9 ont établi un nouveau record mensuel. Il s'agit d'un quatrième record mensuel consécutif.

Le CX-30 et le CX-5 ont enregistré des records de ventes pour le mois d'avril.

Les ventes de MX-5 ont le vent dans les voiles, enregistrant le deuxième volume total de ventes le plus élevé en avril depuis 13 ans.



Avril Avril Glissement annuel Cumul annuel Cumul annuel Glissement annuel

2021 2020 Variation 2021 2020 Variation Mazda3 1 103 262 321,0 % 3 760 2 948 27,5 % Mazda6 121 30 303,3 % 536 305 75,7 % MX-5 190 22 763,6 % 508 91 458,2 % Voitures de tourisme 1 414 314 350,3 % 4 804 3 344 43,7 % CX-3 828 107 673,8 % 2 338 1 568 49,1 % CX-30 1 147 252 355,2 % 3 556 1 718 107,0 % CX-5 2 807 419 569,9 % 9 244 4 945 86,9 % CX-9 716 99 623,2 % 2 012 853 135,9 % Camions légers 5 498 877 526,9 % 17 150 9 084 88,8 % MAZDA - TOTAL 6 912 1 191 480,4 % 21 954 12 428 76,6 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., 905 787-7079; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., 905 787-7167

Liens connexes

http://www.mazda.ca