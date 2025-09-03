MAZDA CANADA COMMUNIQUE SES VENTES POUR LE MOIS D'AOÛT 2025 English

Mazda Canada Inc.

03 sept, 2025, 15:05 ET

RICHMOND HILL, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 8 274 unités pour le mois d'août, ce qui représente une baisse de 2,0 % comparativement à août 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 56 021 unités, ce qui constitue une hausse de 15,7 % par rapport à la même période en 2024.

FAITS SAILLANTS D'AOÛT 2025 :

  • Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 100,6 % par rapport à août 2024.
  • Les ventes du CX-30 ont bondi de 35,1 % sur 12 mois, établissant un nouveau record pour les ventes d'août.
  • Les ventes du CX-70 ont affiché de solides résultats, avec le meilleur chiffre d'affaires jamais enregistré en août, en hausse de 78,0 % sur 12 mois.
  • Le MX-5 poursuit sur sa lancée estivale, avec des ventes en hausse de 9,1 % par rapport à août 2024.

Août   

Août   

Sur 12 mois

Depuis le début de l'année  

Depuis le début de l'année  

Sur 12 mois

2025

2024

Variation

2025

2024

Variation

Mazda3

2 060

1 027

100,6 %

9 976

6 930

44,0 %

MX-5

96

88

9,1 %

897

898

-0,1 %

Voitures de tourisme

2 156

1 115

93,4 %

10 873

7 828

38,9 %

CX-30

1 610

1 192

35,1 %

11 113

9 933

11,9 %

CX-5

2 732

3 727

-26,7 %

17 349

17 129

1,3 %

CX-50

423

1 048

-59,6 %

7 343

6 771

8,4 %

CX-70

502

282

78,0 %

3 652

1 710

113,6 %

CX-9

0

0

-

0

29

-100,0 %

CX-90

851

1 079

-21,1 %

5 681

4 747

19,7 %

MX-30

0

6

-100,0 %

10

261

-96,2 %

Camions légers

6 118

7 328

-16,5 %

45 148

40 580

11,3 %

MAZDA - TOTAL

8 274

8 443

-2,0 %

56 021

48 408

15,7 %

Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]

