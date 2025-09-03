RICHMOND HILL, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 8 274 unités pour le mois d'août, ce qui représente une baisse de 2,0 % comparativement à août 2024. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 56 021 unités, ce qui constitue une hausse de 15,7 % par rapport à la même période en 2024.

FAITS SAILLANTS D'AOÛT 2025 :

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 100,6 % par rapport à août 2024.

Les ventes du CX-30 ont bondi de 35,1 % sur 12 mois, établissant un nouveau record pour les ventes d'août.

Les ventes du CX-70 ont affiché de solides résultats, avec le meilleur chiffre d'affaires jamais enregistré en août, en hausse de 78,0 % sur 12 mois.

Le MX-5 poursuit sur sa lancée estivale, avec des ventes en hausse de 9,1 % par rapport à août 2024.



Août Août Sur 12 mois Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2025 2024 Variation 2025 2024 Variation Mazda3 2 060 1 027 100,6 % 9 976 6 930 44,0 % MX-5 96 88 9,1 % 897 898 -0,1 % Voitures de tourisme 2 156 1 115 93,4 % 10 873 7 828 38,9 % CX-30 1 610 1 192 35,1 % 11 113 9 933 11,9 % CX-5 2 732 3 727 -26,7 % 17 349 17 129 1,3 % CX-50 423 1 048 -59,6 % 7 343 6 771 8,4 % CX-70 502 282 78,0 % 3 652 1 710 113,6 % CX-9 0 0 - 0 29 -100,0 % CX-90 851 1 079 -21,1 % 5 681 4 747 19,7 % MX-30 0 6 -100,0 % 10 261 -96,2 % Camions légers 6 118 7 328 -16,5 % 45 148 40 580 11,3 % MAZDA - TOTAL 8 274 8 443 -2,0 % 56 021 48 408 15,7 %

Mazda Canada inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

