RICHMOND HILL, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui la vente de 7 996 véhicules en septembre, ce qui représente une augmentation de 18,5% par rapport à septembre 2024. Les ventes depuis le début de l'année s'établissent à 64 017 véhicules, soit une hausse de 16,1% par rapport à la même période en 2024.

FAITS SAILLANTS DE SEPTEMBRE 2025 :

Mois de septembre record pour les ventes globales de Mazda, en hausse de 18,5% en glissement annuel

Le CX-5 enregistre un nouveau record de ventes en septembre avec une hausse de 38,3% en glissement annuel

Les ventes de CX-70 ont augmenté de 32,0% et établissent une nouvelle référence de septembre pour le plus grand VUS intermédiaire à deux rangées de Mazda

Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 63,4% par rapport à septembre 2024

Les ventes de CX-30 ont bondi de 69,4% et marquent un nouveau record de ventes pour le mois de septembre.



Septembre Septembre Variation en À ce jour À ce jour Variation en

2025 2024 glissement annuel (2025) (2024) glissement annuel Mazda3 1 417 867 63,4 % 11 393 7 797 46,1 % MX-5 59 59 0,0 % 956 957 -0,01 % Voiture de tourisme 1 476 926 59,4 % 12 349 8 754 41,1 % CX-30 1 509 891 69,4 % 12 622 10 824 16,6 % CX-5 3 514 2 540 38,3 % 20 863 19 669 6,1 % CX-50 296 1 051 -71,8 % 7 639 7 822 -2,3 % CX-70 408 309 32,0 % 4 060 2 019 101,1 % CX-9 0 0 -100,0 % 0 29 -100,0 % CX-90 793 1 025 -22,6 % 6 474 5 772 12,2 % MX-30 0 3 -100,0 % 10 264 -96,2 % Utilitaire léger 6 520 5 819 12,0 % 51 668 46 399 11,4 % TOTAL MAZDA 7 996 6 745 18,5 % 64 017 55 153 16,1 %

Mazda Canada Inc. est responsable des ventes et du marketing, du service à la clientèle et de la fourniture des pièces détachées des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 163 concessionnaires. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse suivante : www.media.mazda.ca.

Contact : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]