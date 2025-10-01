Nouvelles fournies parMazda Canada Inc.
01 oct, 2025, 15:14 ET
RICHMOND HILL, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui la vente de 7 996 véhicules en septembre, ce qui représente une augmentation de 18,5% par rapport à septembre 2024. Les ventes depuis le début de l'année s'établissent à 64 017 véhicules, soit une hausse de 16,1% par rapport à la même période en 2024.
FAITS SAILLANTS DE SEPTEMBRE 2025 :
- Mois de septembre record pour les ventes globales de Mazda, en hausse de 18,5% en glissement annuel
- Le CX-5 enregistre un nouveau record de ventes en septembre avec une hausse de 38,3% en glissement annuel
- Les ventes de CX-70 ont augmenté de 32,0% et établissent une nouvelle référence de septembre pour le plus grand VUS intermédiaire à deux rangées de Mazda
- Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 63,4% par rapport à septembre 2024
- Les ventes de CX-30 ont bondi de 69,4% et marquent un nouveau record de ventes pour le mois de septembre.
|
|
Septembre
|
Septembre
|
Variation en
|
À ce jour
|
À ce jour
|
Variation en
|
|
2025
|
2024
|
glissement annuel
|
(2025)
|
(2024)
|
glissement annuel
|
Mazda3
|
1 417
|
867
|
63,4 %
|
11 393
|
7 797
|
46,1 %
|
MX-5
|
59
|
59
|
0,0 %
|
956
|
957
|
-0,01 %
|
Voiture de tourisme
|
1 476
|
926
|
59,4 %
|
12 349
|
8 754
|
41,1 %
|
CX-30
|
1 509
|
891
|
69,4 %
|
12 622
|
10 824
|
16,6 %
|
CX-5
|
3 514
|
2 540
|
38,3 %
|
20 863
|
19 669
|
6,1 %
|
CX-50
|
296
|
1 051
|
-71,8 %
|
7 639
|
7 822
|
-2,3 %
|
CX-70
|
408
|
309
|
32,0 %
|
4 060
|
2 019
|
101,1 %
|
CX-9
|
0
|
0
|
-100,0 %
|
0
|
29
|
-100,0 %
|
CX-90
|
793
|
1 025
|
-22,6 %
|
6 474
|
5 772
|
12,2 %
|
MX-30
|
0
|
3
|
-100,0 %
|
10
|
264
|
-96,2 %
|
Utilitaire léger
|
6 520
|
5 819
|
12,0 %
|
51 668
|
46 399
|
11,4 %
|
TOTAL MAZDA
|
7 996
|
6 745
|
18,5 %
|
64 017
|
55 153
|
16,1 %
Mazda Canada Inc. est responsable des ventes et du marketing, du service à la clientèle et de la fourniture des pièces détachées des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 163 concessionnaires. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse suivante : www.media.mazda.ca.
SOURCE Mazda Canada Inc.
Contact : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]
Partager cet article