Mazda Canada Inc.

01 oct, 2025, 15:14 ET

RICHMOND HILL, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) annonce aujourd'hui la vente de 7 996 véhicules en septembre, ce qui représente une augmentation de 18,5% par rapport à septembre 2024. Les ventes depuis le début de l'année s'établissent à 64 017 véhicules, soit une hausse de 16,1% par rapport à la même période en 2024.

FAITS SAILLANTS DE SEPTEMBRE 2025 :

  • Mois de septembre record pour les ventes globales de Mazda, en hausse de 18,5% en glissement annuel
  • Le CX-5 enregistre un nouveau record de ventes en septembre avec une hausse de 38,3% en glissement annuel
  • Les ventes de CX-70 ont augmenté de 32,0% et établissent une nouvelle référence de septembre pour le plus grand VUS intermédiaire à deux rangées de Mazda  
  • Les ventes de Mazda3 ont augmenté de 63,4% par rapport à septembre 2024
  • Les ventes de CX-30 ont bondi de 69,4% et marquent un nouveau record de ventes pour le mois de septembre.

Septembre

Septembre

Variation en

À ce jour

À ce jour

Variation en


2025

2024

glissement annuel

(2025)

(2024)

glissement annuel

Mazda3

1 417

867

63,4 %

11 393

7 797

46,1 %

MX-5

59

59

0,0 %

956

957

-0,01 %

Voiture de tourisme

1 476

926

59,4 %

12 349

8 754

41,1 %

CX-30

1 509

891

69,4 %

12 622

10 824

16,6 %

CX-5

3 514

2 540

38,3 %

20 863

19 669

6,1 %

CX-50

296

1 051

-71,8 %

7 639

7 822

-2,3 %

CX-70

408

309

32,0 %

4 060

2 019

101,1 %

CX-9

0

0

-100,0 %

0

29

-100,0 %

CX-90

793

1 025

-22,6 %

6 474

5 772

12,2 %

MX-30

0

3

-100,0 %

10

264

-96,2 %

Utilitaire léger

6 520

5 819

12,0 %

51 668

46 399

11,4 %

TOTAL MAZDA

7 996

6 745

18,5 %

64 017

55 153

16,1 %

Mazda Canada Inc. est responsable des ventes et du marketing, du service à la clientèle et de la fourniture des pièces détachées des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 163 concessionnaires. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse suivante : www.media.mazda.ca.

Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]

