RICHMOND HILL, ON, le 6 sept. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes totalisant 8 443 unités pour le mois d'août, ce qui représente une augmentation de 57,4 % comparativement à août 2023. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 48 408 unités, ce qui constitue une hausse de 26,6 % par rapport à la même période en 2023.

FAITS SAILLANTS D'AOÛT 2024 :

Les CX-5, CX-50 et CX-90 ont tous enregistré des ventes record en août, avec des augmentations respectives de 96,7 %, 86,1 % et 82,9 %.

Le MX-5 clôt la comptabilité à l'été 2024 avec une augmentation de 72,5 % comparativement à août 2023.

Les ventes du CX-30 ont bondi de 23,7 % sur 12 mois.

Les ventes de toute la gamme marquent le meilleur mois d'août en 17 ans et le meilleur mois en 14 ans.



2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Mazda3 1 027 1 120 -8,3 % 6 930 6 695 3,5 % MX-5 88 51 72,5 % 898 912 -1,5 % Voitures de tourisme 1 115 1 171 -4,8 % 7 828 7 607 2,9 % CX-30 1 192 964 23,7 % 9 933 7 807 27,2 % CX-5 3 727 1 895 96,7 % 17 129 15 315 11,8 % CX-50 1 048 563 86,1 % 6 771 2 889 134,4 % CX-70 282 - 0,0 % 1 710 - 0,0 % CX-9 0 65 -100,0 % 29 1 978 -98,5 % CX-90 1 079 590 82,9 % 4 747 2 145 121,3 % MX-30 0 116 -100,0 % 261 486 -46,3 % Camions légers 7 328 4 193 74,8 % 40 580 30 620 32,5 % MAZDA - TOTAL 8 443 5 364 57,4 % 48 408 38 227 26,6 %

Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

