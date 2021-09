RICHMOND HILL, ON, le 1er sept. 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 5 907 unités pour le mois d'août, ce qui représente une baisse de 3,2 % comparativement à août 2020. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 46 822 unités, ce qui constitue une hausse de 31,1 % par rapport à la même période en 2020.

FAITS SAILLANTS D'AOÛT 2021 :

Le CX-30 a enregistré ses meilleurs résultats de ventes en août, avec une augmentation de 46,7 % sur douze mois.

Le CX-9 a également obtenu ses meilleurs résultats de ventes jamais atteints en août, avec une hausse de 10,3 % par rapport à août 2020.

Les ventes combinées de la gamme CX ont augmenté de 4,1 % en août.



Août

2021 Août

2020 Glissement annuel

Variation Cumul annuel

2021 Cumul annuel

2020 Glissement annuel

Variation Mazda3 1 044 1 404 -25,6 % 8 357 8 247 1,3 % Mazda6 73 78 -6,4 % 1 243 762 63,1 % MX-5 40 57 -29,8 % 937 483 94,0 % Voitures de tourisme 1 157 1 539 -24,8 % 10 537 9 492 11,0 % CX-3 396 621 -36,2 % 4 326 3 999 8,2 % CX-30 1 338 912 46,7 % 8 777 5 248 67,2 % CX-5 2 577 2 632 -2,1 % 19 444 14 741 31,9 % CX-9 439 398 10,3 % 3 738 2 247 66,4 % Camions légers 4 750 4 563 4,1 % 36 285 26 235 38,3 % MAZDA - TOTAL 5 907 6 102 -3,2 % 46 822 35 727 31,1 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

