RICHMOND HILL, ON, le 3 janv. 2025 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 566 véhicules pour le mois de décembre, ce qui représente une augmentation de 2,4 % par rapport à décembre 2023. Les ventes pour l'exercice ont totalisé 72 226 unités, soit une augmentation de 23,2 % par rapport aux ventes pour l'exercice 2023.

FAITS SAILLANTS DE DÉCEMBRE ET DE L'ANNÉE 2024 :

Les ventes du quatrième trimestre ont établi un record pour Mazda au Canada , affichant une hausse de 14,9 % par rapport au quatrième trimestre de 2023 et battant le record précédent du quatrième trimestre établi en 2017.

, affichant une hausse de 14,9 % par rapport au quatrième trimestre de battant le record précédent du quatrième trimestre établi en 2017. Les ventes du CX-50 ont établi de nouveaux records pour les ventes de décembre et de l'année complète, avec l'ajout du modèle CX-50 hybride, qui propulse les ventes totales du CX-50 à la hausse avec une augmentation de 36,6 % par rapport à décembre 2023. Les ventes totales du CX-50 pour l'année ont bondi de 88,4 %, ce qui en fait le modèle à la croissance la plus rapide de notre gamme en 2024.

Le CX-30 a également connu une hausse importante de ses ventes pour l'ensemble de l'année, dépassant les résultats de 2023 de 32,7 %, établissant également un nouveau record pour les ventes pour l'année complète.

Les ventes de la MX-5 ont dépassé le rythme soutenu de l'an dernier, ce qui a entraîné le meilleur total des ventes annuelles depuis 2017, l'année de lancement de la MX-5 RF.

En 2024, les tout premiers modèles VÉHL et VÉHR CX-70 ont rejoint la gamme de Mazda, offrant aux consommateurs un croisement de véhicule électrifié de taille moyenne à deux rangées avec suffisamment d'espace pour les passagers et de capacité de chargement pour tous les modes de vie et les passe-temps.

En décembre, le CX-70 et le VÉHR CX-70 ont reçu le prix IIHS 2024 MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+, portant le total des prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ de Mazda à huit, soit plus que toute autre marque.



Décembre Décembre Sur 12 mois Depuis le

début de

l'année Depuis le

début de

l'année Sur 12 mois

2024 2023 Variation 2024 2023 Variation Mazda3 624 783 -20,3 % 10 263 10 880 -5,7 % MX-5 10 12 -16,7 % 1 042 1 038 0,4 % Voitures de tourisme 634 795 -20,3 % 11 305 11 918 -5,1 % CX-30 1 003 1 317 -23,8 % 14 260 10 748 32,7 % CX-5 1 213 1 155 5,0 % 24 644 22 846 7,9 % CX-50 847 620 36,6 % 10 759 5 711 88,4 % CX-70 320 - - 3 134 - - CX-9 0 7 -100,0 % 29 2 060 -98,6 % CX-90 546 558 -2,2 % 7 823 4 692 66,7 % MX-30 3 9 -66,7 % 272 662 -58,9 % Camions légers 3 932 3 666 7,3 % 60 921 46 719 30,4 % MAZDA - TOTAL 4 566 4 461 2,4 % 72 226 58 637 23,2 %















Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Personne-ressource : Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected]; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]