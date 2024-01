RICHMOND HILL, ON, le 4 janv. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 461 véhicules pour le mois de décembre, ce qui représente une augmentation de 62,9 % par rapport à décembre 2022. Après avoir clôturé le premier trimestre en baisse de 12,3 % sur un an, les ventes ont repris pour s'établir à 58 637 véhicules pour l'ensemble de l'année, soit une augmentation de 17,6 % par rapport à 2022.

FAITS SAILLANTS DE DÉCEMBRE ET DE L'ANNÉE 2023 :

Les ventes de Mazda 3 ont augmenté de 93,8 % par rapport à décembre 2022, et sont en hausse de 35,3 % pour l'année.

sont en hausse de 35,3 % pour l'année. À la suite de la mise en place d'un deuxième quart de travail à la nouvelle installation de production de Mazda à Huntsville , en Alabama , cet été, les ventes du CX-50 ont grimpé en flèche, terminant l'année avec une augmentation de 141,5 % par rapport à 2022.

, en , cet été, les ventes du CX-50 ont grimpé en flèche, terminant l'année avec une augmentation de 141,5 % par rapport à 2022. Les ventes du CX-30 pour l'ensemble de l'année ont également connu une hausse importante, soit 56,6 % par rapport à 2022.

Les ventes du MX-5 ont bénéficié d'une reprise en 2022, ce qui s'est traduit par le deuxième rang sur le plan des meilleures ventes annuelles au cours des 15 dernières années.

En 2023, les nouveaux modèles VÉHL CX-90 et VÉHR CX-90 occupent maintenant la position de chef de file dans la gamme de Mazda, remplaçant le CX-9 dans la catégorie des multisegments à trois rangées. À partir de mai, les ventes des modèles CX-90 ont dépassé les ventes record du CX-9 chaque mois, ce qui s'est traduit par un total cumulatif supérieur au meilleur record de l'année pour les CX-9, qui a été atteint en seulement sept mois.

Au début de 2023, tous les véhicules Mazda ayant été testés ont remporté le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ de l'IIHS en 2023. Ces véhicules comprennent le Mazda3, le Mazda3 Sport, le CX-30, le CX-5, le CX-9 et le CX-50.

de l'IIHS en 2023. Ces véhicules comprennent le Mazda3, le Mazda3 Sport, le CX-30, le CX-5, le CX-9 et le CX-50. Au cours de l'été, nous avons tenu le tout premier test de collision du CX-90 2024 aux États-Unis, qui a reçu le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ , le plus prestigieux prix de l'IIHS en 2023.

, le plus prestigieux prix de l'IIHS en 2023. À la fin de l'année, l'amélioration de la prévention des collisions avec les piétons des modèles Mazda3, Mazda3 Sport et CX-30 2024 ont permis aux modèles de passer de la certification MEILLEUR CHOIX DE SÉCURITÉ à MEILLEUR CHOIX DE SÉCURITÉ+ en 2023 (pour les modèles équipés d'une option de prévention des collisions frontales).

à en 2023 (pour les modèles équipés d'une option de prévention des collisions frontales). À l'approche des Fêtes, Mazda Canada a poursuivi sur la lancée de ses initiatives qui ont eu des retombées communautaires positives au cours des deux dernières années en s'engageant à verser jusqu'à 1 000 000 $ pour appuyer et célébrer « Les jeunes personnalités légendaires », des jeunes et organismes pour les jeunes canadiens qui travaillent fort pour améliorer leur collectivité.



Décembre Décembre Sur 12 mois Depuis le début de l'année Depuis le début de l'année Sur 12 mois

2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Mazda 3 783 404 93,8 % 10 880 8 044 35,3 % MX-5 12 32 -62,5 % 1 038 673 54,2 % Voitures de tourisme 795 436 82,3 % 11 918 8 717 36,7 % CX-3 0 0 -100,0 % 0 3 050 -100,0 % CX-30 1 317 610 115,9 % 10 748 6 863 56,6 % CX-5 1 155 1 221 -5,4 % 22 846 23 954 -4,6 % CX-50 620 211 193,8 % 5 711 2 365 141,5 % CX-9 7 217 -96,8 % 2 060 4 113 -49,9 % CX-90 558 0 0,0 % 4 692 0 0,0 % MX-30 9 44 -79,5 % 662 812 -18,5 % Camions légers 3 666 2 303 59,2 % 46 719 41 157 13,5 % MAZDA - TOTAL 4 461 2 739 62,9 % 58 637 49 874 17,6 %















Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

SOURCE Mazda Canada Inc.

Renseignements: Chuck Reimer, Mazda Canada Inc., [email protected] ; Sandra Lemaitre, Mazda Canada Inc., [email protected]