RICHMOND HILL, ON, le 6 janv. 2021 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 151 véhicules pour le mois de décembre, ce qui représente une augmentation de 13,4 % par rapport à décembre 2019. Les ventes totales de l'année 2020 s'établissent à 57 773 véhicules, ce qui représente une baisse de 13,0 % par rapport à l'année 2019.

POINTS SAILLANTS DES VENTES DE DÉCEMBRE ET DE L'ANNÉE 2020

Le CX-5 a été le modèle le plus vendu de Mazda pour la deuxième année consécutive. Même si le nombre de CX-5 vendus a baissé de 9,9 % cette année, le modèle a connu une forte croissance d'une année à l'autre en décembre affichant une augmentation de 23,6 % par rapport au même mois l'an dernier, ce qui lui a aussi valu le meilleur résultat de ventes en décembre de son histoire.

En tant que dernier modèle ajouté à la gamme, le CX-30 a grandement contribué à la hausse de 22,9 % de la gamme primée de véhicules multisegments CX de Mazda par rapport à décembre 2019.

Les ventes de l'année des modèles multisegments de Mazda, dont le CX-3, le CX-30, le CX-5 et le CX-9, s'établissent à 43 439 véhicules, ce qui représente une augmentation de 1,1 % par rapport à 2019. Les véhicules multisegments génèrent 78,3 % du volume des ventes de Mazda en 2020, conformément aux tendances de l'industrie.

L'option de traction intégrale i-ACTIV de Mazda continue d'être un choix de prédilection des acheteurs de la gamme Mazda CX, 92,5 % des clients ayant choisi des modèles dotés de l'option de traction intégrale en décembre.

La moitié des acheteurs des modèles Mazda3 (49,5 %) ont choisi des modèles dotés de l'option de traction intégrale en décembre, il s'agit du taux d'utilisation le plus élevé depuis l'introduction du nouveau modèle en 2019.

Malgré ses défis, 2020 a été une année mémorable pour Mazda, car la marque a mis l'accent sur la sécurité et le bien-être des clients, des concessionnaires et des employés. Au sein de leurs collectivités, les concessionnaires Mazda ont trouvé de nouvelles façons novatrices d'offrir des services essentiels aux gens qui en avaient besoin. Un certain nombre de prix et de jalons ont tout de même ponctué l'année 2020 de la marque, notamment :

Le 100 e anniversaire de Mazda a été célébré avec des modèles spéciaux limités Mazda3, Mazda3 Sport, MX-5, MX-5 RF, CX-5 et CX-9.

anniversaire de Mazda a été célébré avec des modèles spéciaux limités Mazda3, Mazda3 Sport, MX-5, MX-5 RF, CX-5 et CX-9. Le prix de Voiture canadienne de l'année 2020 décerné par l'AJAC remporté par la toute nouvelle Mazda3 de quatrième génération.

Le prix Meilleur modèle de l'année remporté par le modèle Mazda3.

L'ajout du CX-30 à la liste des véhicules Mazda ayant reçu le prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ 2020 de l'IIHS, ce qui renforce davantage la position de leader de l'industrie de Mazda avec plus de prix MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+ que toutes les autres marques automobiles.



Décembre

2020 Décembre

2019 Glissement

annuel

Variation Cumul

annuel

2020 Cumul

annuel

2019 Glissement

annuel

Variation Mazda3 804 960 -16,3 % 12 769 21 276 -40,0 % Mazda6 92 48 91,7 % 1 049 1 402 -25,2 % MX-5 5 7 -28,6 % 516 774 -33,3 % Voitures de tourisme 901 1 015 -11,2 % 14 334 23 452 -38,9 % CX-3 285 511 -44,2 % 5 565 10 850 -48,7 % CX-30 590 - - 9 017 - - CX-5 2 044 1 661 23,1 % 24 946 27 696 -9,9 % CX-9 331 473 -30,0 % 3 911 4 422 -11,6 % Camions légers 3 250 2 645 22,9 % 43 439 42 968 1,1 % MAZDA - TOTAL 4 151 3 660 13,4 % 57 773 66 420 -13,0 %

Mazda Canada Inc. supervise les ventes et le marketing ainsi que le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires disséminés dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.

