Le CX-50 arrive sur le marché prêt pour l'aventure et il crée une nouvelle expression de style dans la gamme Mazda, qui mêle le sublime design KODO à une présence taillée pour le plein air. Le CX-50 interagit respectueusement avec la nature environnante tout en mettant en valeur l'expérience de conduite centrée sur l'humain, qui est une véritable image de marque de Mazda, et ses grandes capacités hors route, permettant au conducteur d'être plus près de la nature.

Le CX-50 est disponible dans quatre versions avec deux choix de groupes motopropulseurs efficaces - un moteur atmosphérique quatre cylindres Skyactiv-G 2.5L avec Désactivation de cylindres produisant une puissance de 187 chevaux et 186 lb-pi de couple, ou un moteur quatre cylindres Skyactiv-G 2.5L à turbocompresseur avec technologie i-Stop de Mazda, produisant une puissance de 256 chevaux et 320 lb-pi de couple avec de l'essence Super à indice d'octane 93, ou 227 chevaux et un couple de 310 lb-pi avec de l'essence régulière à indice d'octane 87. Les deux moteurs sont jumelés à une boîte de vitesses automatique Skyactiv-Drive à six rapports offrant des changements de vitesse rapides. Le CX-50 est offert avec la technologie de traction intégrale i-Activ et le nouveau système Mazda Intelligent Drive Select ou Mi-Drive. Des modes de conduite standards, comme les modes Sport et Hors-route, peuvent être sélectionnés avec la commande du Mi-Drive pour permettre au VUS multisegment de se conduire naturellement et avec confiance dans une large variété de conditions, comme dans un sentier hors route ou dans des conditions enneigées, tandis que le nouveau mode Remorquage, disponible sur certains modèles, aidera à remorquer jusqu'à 1588 kg (3500 lb).

CX-50 GS-L

La version d'entrée CX-50 GS-L offre aux clients une impressionnante gamme de caractéristiques de série utilitaires, de sécurité et technologiques, comme un écran central de 10,25 po, un système audio Mazda Harmonic Acoustics avec 8 haut-parleurs, l'intégration sans fil d'Apple CarPlayMC et Android AutoCM, le système d'infodivertissement Mazda ConnectMC, quatre ports USB (deux à l'avant, deux à l'arrière), un écran de 7 po à cristaux liquides en couches minces, un hayon à commande électrique et les Services Connectés Mazda2, parmi plusieurs autres caractéristiques de série. Une première pour Mazda : le CX-50 est offert de série avec un toit ouvrant panoramique coulissant électrique avec ouverture et fermeture à une touche qui aide les occupants à se sentir plus en contact avec la nature, que ce soit sous une voûte d'arbres ou simplement pour sentir le débit d'air frais qui circule dans l'habitacle ouvert.

Le confort du conducteur et des passagers est amélioré par des recouvrements de siège à garnissage de similicuir, des sièges avant chauffants, un siège de conducteur à commande électrique réglable de 10 façons avec support lombaire, un volant chauffant et le contrôle climatique automatique à deux zones.

Pour ce qui est de l'extérieur du CX-50, les caractéristiques de série comprennent des jantes en alliage de 17 pouces noir métallisé, des phares à DEL, un becquet de toit arrière, des rétroviseurs extérieurs à commande électrique de la couleur de la carrosserie avec des clignotants à DEL et un embout de tuyau d'échappement double. Tous les modèles de CX-50 GS-L sont équipés exclusivement d'un moteur Skyactiv-G 2,5 L atmosphérique de quatre cylindres avec désactivation de cylindres, d'une boîte de vitesses automatique Skyactiv-Drive à six rapports et d'un système de traction intégrale i-Activ avec Mi-Drive offrant une capacité de remorquage de 907 kg (2000 lb).

Comme avec tous les véhicules Mazda, la sécurité est une priorité, que ce soit sur la route ou lors d'une aventure dans la nature, et le CX-50 livre la marchandise. Les caractéristiques de sécurité actives et passives i-Activesense sont fournies de série sur toutes les versions du CX-50 et comprennent la Surveillance des angles morts évoluée, l'Alerte de circulation transversale à l'arrière, le Système intelligent d'aide au freinage en ville (avant), le Régulateur de vitesse avec capteur radar de Mazda avec système Stop & Go, la Détection des piétons (détection avant), le Système d'aide au maintien de voie, la Commande automatique des feux de route, et plus encore.

CX-50 GT

Choisir la version CX-50 GT rehausse les caractéristiques intérieures à l'aide d'un a système audio Bose® de première qualité à 12 haut-parleurs avec Centerpoint® et AudioPilot®, la radio à réception par satellite SiriusXM avec abonnement d'essai de trois mois2, les services SiriusXM Traffic Plus et Travel Link® avec un abonnement de 5 ans, un rétroviseur sans cadre à auto-atténuation et le système de commande sans-fil HomeLink®, la Navigation Mazda et la recharge de téléphone intelligent sans fil (Qi). Les occupants profiteront du confort des surfaces de sièges en cuir noir, ou de couleur Terracotta unique inspirée par la nature, et le passager avant d'un siège à commande électrique réglable de 6 façons; la mémoire de siège du conducteur est liée avec les rétroviseurs extérieurs. Le confort est aussi transmis par des sièges avant ventilés, des insertions de garniture de première qualité avec coutures couleur chameau sur l'intérieur noir ou couleur orange sur l'intérieur Terracotta.

Les caractéristiques de sécurité supplémentaires comprennent l'Affichage de conduite actif projeté sur le pare-brise, l'Écran 360°, l'Aide à la conservation de voie en urgence avec Assistance pour angles morts, l'Aide à la conduite en embouteillage, des capteurs d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière, le Système intelligent d'aide au freinage en ville (SCBS) à l'arrière, le SCBS appliqués à la circulation transversale arrière et le Système d'éclairage avant adaptatif.

L'extérieur du CX-50 GT se distingue visuellement en offrant des jantes de 20 po usinées en alliage avec un accent noir métallisé, des rétroviseurs extérieurs repliables électriques automatiques, un système d'éclairage avant adaptatif à DEL avec réglage automatique de la portée des phares, feux arrière à DEL et rétroviseur extérieur côté passager à auto-atténuation.

CX-50 GT Turbo

Faire le pas supplémentaire pour choisir le CX-50 GT Turbo permet d'accéder à un autre niveau de performance, tout en conservant l'esprit aventureux du CX-50. La version GT Turbo est équipée d'un moteur quatre cylindres Skyactiv-G 2.5L à turbocompresseur avec i-Stop, avec technologie d'arrêt de ralenti de Mazda, jumelé à une boîte de vitesses automatique à six rapports à changements de vitesse rapides. Comme tous les CX-50, les versions Turbo sont aussi équipées de série du système de traction intégrale i-ACTIV avec Mi-Drive avec les modes Sport, Hors route et un nouveau mode Remorquage. La capacité de remorquage passe de 907 kg (2 000 lb) (sur les modèles à moteur atmosphérique) à 1 588 kg (3 500 lb) avec le moteur Turbo.

En plus d'une augmentation sensible de la puissance du moteur, le CX-50 2.5 Turbo est équipé de série avec des palettes de changement de vitesse au volant, afin d'améliorer encore plus l'expérience de performance Mazda dans le siège du conducteur. Les éléments de design extérieur exclusifs comprennent des écussons Turbo uniques, des sorties d'échappement plus larges et des accents couleur argent aux pare-chocs avant et arrière.

Édition CX-50 Turbo Meridian

Modèle dont le lancement est prévu plus tard cette année, l'Édition MeridianMC incarne la nature aventureuse et de plein air du CX-50 en offrant des jantes en alliage de 18 po avec des pneus tous-terrains, une protection du bas de caisse et des phares, et un graphisme de capot exclusif. Des accessoires pour le plein-air supplémentaires seront aussi disponibles pour permettre aux consommateurs d'amener en toute confiance et commodité le CX-50 là où il est à sa place; dans la nature. Les prix et d'autres détails de cette version seront dévoilés à l'approche de sa date de mise en vente.

LES PDSF3 POUR LE MAZDA CX-50 2023 SONT LES SUIVANTS :

Modèle PDSF CX-50 GS-L 37 900 $ CX-50 GT 42 850 $ CX-50 GT Turbo 45 350 $

OPTIONS DE COULEUR DE PREMIÈRE QUALITÉ

Brise fraîche perlé 250 $ Gris Polymétal métallisé 250 $ Sable de zircon métallisé 250 $ Gris machine métallisé 350 $ Rouge vibrant cristal métallisé 450 $ Intérieur en similicuir Ocre cendré 200 $ Intérieur en cuir Terracotta 200 $

Mazda Canada Inc. est responsable de la vente, du marketing, du service à la clientèle et du soutien pour les pièces pour les véhicules Mazda au Canada. Avec son siège social installé à Richmond Hill en Ontario, Mazda Canada possède un réseau national de 163 détaillants. Pour des informations supplémentaires, visitez le site web de Mazda Canada au www.media.mazda.ca.

_____________________________________________ 1 Le PDSF ne comprend pas 1 950 $ en frais de transport/préparation, ni les taxes, frais d'immatriculation et frais supplémentaires. Les concessionnaires établissent le prix réel. 2 Les Services Connectés Mazda sont fournis pour une période d'essai de deux ans; des frais d'inscription annuels s'appliqueront par la suite. Un téléphone compatible aux services cellulaires ou de réseau sans fil est nécessaire pour accéder aux fonctions des Services Connectés Mazda. 3 Le PDSF ne comprend pas 1 950 $ en frais de transport/préparation, ni les taxes, frais d'immatriculation et frais supplémentaires. Les concessionnaires établissent le prix réel.

