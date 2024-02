Le CX-70 offre un espace de chargement généreux, une conception sportive et la dynamique de conduite distinctive de Mazda.

RICHMOND HILL, ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui les prix et les différentes versions du tout nouveau CX-70 2025. Ce véhicule multisegment à deux rangées de taille moyenne, qui sera mis en vente ce printemps, présente des éléments de conception sportifs, un intérieur saisissant, un espace de chargement généreux et des groupes motopropulseurs électrifiés grisants. Conçu pour répondre aux besoins d'une clientèle active et engagée, le CX-70 offrira six versions distinctes, chacune adaptée à des besoins particuliers.

Offert avec trois groupes motopropulseurs électrifiés, le CX-70 utilise deux variantes du moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne avec M-Hybrid Boost de 48 V et un groupe propulseur VÉHR e-Skyactiv. Les trois options sont jumelées à une boîte de vitesses automatique à huit vitesses et à une traction intégrale standard i-Activ. Ces groupes motopropulseurs sont pris en charge par le système Mazda Intelligent Drive Select (Mi-Drive), avec les modes Normal, Sport, Off-Road, Towing et EV, selon le modèle. Le mode Towing augmente la capacité maximale de remorquage jusqu'à 5 000 lb lorsque le véhicule est équipé d'accessoires de remorquage authentiques Mazda. La technologie de contrôle cinématique de la posture, qui maintient le véhicule ancré au sol dans les virages serrés pour améliorer la stabilité et aider tous les occupants à maintenir une posture naturelle, est également offerte de série sur tous les modèles CX-70.

Le CX-70 est un catalyseur qui permet aux clients de s'adonner à leurs passe-temps et à leurs passions. Dans cette optique, Mazda a mis au point plusieurs caractéristiques clés pour le CX-70 qui améliorent l'utilité, la connectivité et le confort général des occupants. Cela comprend de nouveaux sièges arrière pliables à distance, qui facilitent le chargement à l'arrière du véhicule, ainsi qu'une zone de chargement arrière optimisée pour le rangement avec des compartiments supplémentaires, des crochets pour les sacs et d'autres équipements, ainsi qu'un sous-coffre unique permettant aux propriétaires de CX-70 de ranger des objets de valeur et d'autres petits objets hors de vue.

Les conducteurs pourront également profiter de l'intégration d'Alexa, offerte sur certains modèles CX-70. Alexa permet aux conducteurs de faire des commandes mains libres, par exemple pour régler la température, changer de station radio ou contrôler les appareils intelligents à la maison. Le CX-70 est le premier multisegment Mazda à être doté d'Alexa, dans le but de réduire la distraction des conducteurs et d'améliorer la facilité d'utilisation. Le CX-70 introduit également deux nouvelles fonctions Mazda en cas d'urgence : eCall privé et Assistance Véhicule Volé. eCall privé est une fonction de véhicule connecté qui lance un appel pour connecter les occupants du véhicule à un centre d'appels d'urgence lorsque des services d'urgence sont requis. Les appels peuvent également être lancés avec un bouton à l'intérieur du véhicule. La fonction Assistance Véhicule Volé est également offerte dans l'application MyMazda et peut aider les autorités à retracer et à récupérer le véhicule en cas de vol.

Le CX-70 est offert en sept couleurs, y compris une nouvelle teinte exclusive appelée cuivre métallique fondu qui est unique au CX-70, de même que le sable de zircon métallisé, le gris polymétal métallisé, le rouge cristal vibrant métallisé, le gris mécanique métallisé, le blanc rhodium métallisé et le mica noir de jais.

CX-70 GS-L

Le CX-70 GS-L est équipé du moteur turbo e-Skyactiv G de 3,3 L standard, qui produit 280 ch et 332 lb-pi de couple lorsqu'il est alimenté avec du carburant ordinaire. Ce groupe propulseur affiche une consommation estimée par RNCan de 9,9 L par 100 km en ville, 8,4 L par 100 km sur la route et 9,3 L par 100 km en combinée.

L'extérieur du CX-70 GS-L met en valeur le thème « tout de noir vêtu » du véhicule. Le CX-70 se distingue grâce à ses jantes en alliage au fini métallique lustré gris foncé de 19 po, à son insigne sur l'aile « Inline 6 » en chrome noir et à d'autres éléments de conception extérieure de couleur noire, comme les rétroviseurs latéraux, les moulures en arc de roue, les longerons de toit, les garnitures de fenêtre et le becquet arrière. Ce thème sombre est complété par des éléments élégants comme les phares à DEL avec auto nivellement standards, les feux de position diurnes à DEL, les feux arrière combinés à DEL, le contrôle des feux de route, les rétroviseurs extérieurs électriques chauffants avec clignotants à DEL, le toit ouvrant électrique et les essuie-glaces à détection de la pluie.

Tous les modèles CX-70 GS-L offrent aux clients de nombreuses caractéristiques de sécurité, de confort et de commodités technologiques de série. Les caractéristiques intérieures standard comprennent des sièges en similicuir noir, un levier de vitesse gainé de cuir, un volant avec manettes de changement de rapport, un écran d'infodivertissement Mazda Connect de 10,25 po avec connectivité filaire CarPlayMC d'Apple ou Android AutoMC, un écran de tableau de bord ACL TFT de 7 po, un système audio Harmonic Acoustics de Mazda avec huit haut-parleurs, un rétroviseur à gradation automatique, un dégivreur d'essuie-glaces, un système d'entrée sans clé avancé Mazda, le démarrage à bouton-poussoir, des entrées USB doubles avant et arrière de type C, un régulateur de température automatique à trois zones, un siège de conducteur à 10 réglages électriques avec soutien lombaire, un siège passager à quatre réglages automatiques, des sièges avant chauffants et un volant chauffant.

Les caractéristiques de sécurité de série i-Activsense2 comprennent le système intelligent d'aide au freinage avant, la surveillance des angles morts, le régulateur de vitesse à capteur radar de Mazda avec la fonction arrêt/départ, l'alerte à l'attention du conducteur, le système de suivi de voie automatique avec avertisseur de sortie de voie, l'alerte de trafic transversal à l'arrière et une caméra de recul avec lignes de guidage statiques.

CX-70 GT

S'appuyant sur les modèles précédents, le CX-70 GT présente une foule de mises à niveau dans l'ensemble du véhicule. L'extérieur modernisé est doté de jantes en alliage uniques de 21 po au fini métallique noir, d'un hayon à commande électrique mains libres, d'un toit ouvrant panoramique à commande électrique, d'une antenne en aileron de requin, de rétroviseurs extérieurs rabattables électriques et d'un éclairage avant distinctif à DEL. Le CX-70 GT est également doté de garnitures couleur de la coque autour des passages de roue et sur les pare-chocs avant et arrière.

Parmi les autres caractéristiques intérieures, mentionnons le système de projection sur le pare-brise des paramètres de conduite active Active Driving Display, un système audio haut de gamme Bose à 12 haut-parleurs, un système de commande sans fil HomeLinkMD, l'intégration de la connectivité sans fil CarPlay d'Apple et Android Auto, un système de charge de téléphone sans fil, un rembourrage en cuir noir, des sièges arrière chauffants (places latérales seulement), des pare-soleil aux portes arrière, un éclairage intérieur amélioré et la radio satellite SiriusXMMC avec un essai de trois mois. Tous les modèles CX-70 GT bénéficient également de la nouvelle fonctionnalité de navigation en ligne Mazda, qui offre des mises à jour par liaison radio pratiques du système de navigation intégré.

Le modèle GT présente également plus de caractéristiques de sécurité et d'aides à la conduite, comme un écran de visualisation à 360° et une nouvelle vue d'attelage de remorque pour faciliter l'alignement de l'attelage du véhicule pour le remorquage. Parmi les autres améliorations, mentionnons la surveillance des angles morts avec avertissement de sortie de véhicule, le système intelligent d'aide au freinage avec alerte de circulation arrière et transversale arrière, l'alerte de trafic transversal à l'avant, le système d'identification des panneaux de signalisation, les capteurs de stationnement avant et arrière et la nouvelle fonction de lignes de guidage dynamiques de la caméra de recul.

VÉHR CX-70 GS-L

Le VÉHR CX-70 est équipé du groupe propulseur de VÉHR e-Skyactiv et se décline en deux versions. Ce groupe motopropulseur est doté d'un moteur électrique alimenté par un bloc-batterie de 17,8 kWh couplé à un moteur à quatre cylindres de 2,5 L à aspiration naturelle qui produit une puissance combinée de 323 ch et un couple de 369 lb-pi lorsqu'il est alimenté au carburant de première qualité recommandé. Le VÉHR CX-70 peut parcourir jusqu'à 42 km avec une alimentation entièrement électrique, consomme aussi peu que 4,2 L par 100 km, et peut remorquer jusqu'à 3 500 lb lorsqu'il est équipé d'accessoires de remorquage authentiques Mazda.

Tous les modèles de VÉHR CX-70 sont équipés du système Mi-Drive avec modes Normal, Sport, Off-Road, Towing et EV, ce dernier permettant de conduire le VÉHR CX-70 uniquement au moyen du moteur électrique et de la batterie le plus longtemps possible.

Généreusement équipés de base, les modèles VÉHR CX-70 GS-L présentent le même équipement que les modèles VÉHL à 3,3 L, en plus d'un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 po.

VÉHR CX-70 GT

Le VÉHR CX-70 GT s'appuie sur le VÉHR GS-L et offre du cuir Nappa noir ou rouge grenat, la fonction de mémoire de position du siège du conducteur, un siège passager à huit réglages électriques, des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, du cuir sur l'ensemble du tableau de bord avec des coutures noires ou rouges et une prise de 1 500 W dans le coffre.

Le VÉHR CX-70 GT comprend également des touches extérieures et des commodités comme des roues de 21 po avec des rayons usinés au fini poli et des poches peintes foncées, un hayon à commande électrique mains libres et un toit ouvrant panoramique à commande électrique.

CX-70 GT-P

Les modèles CX-70 GT-P sont équipés du moteur turbo à haut rendement e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne, le moteur à essence produit en série le plus puissant mis au point par Mazda, produisant jusqu'à 340 ch et un couple de 369 lb-pi3 lorsqu'on utilise le carburant de qualité supérieure recommandé. Il affiche aussi une consommation de carburant estimée par RNCan de 10,3 L par 100 km en ville, de 8,5 L par 100 km sur route et de 9,5 L par 100 km en combinée. Tous les modèles CX-70 GT-P sont équipés de modes Mi-Drive, y compris les modes Normal, Sport, Off-Road et Towing, avec une capacité de remorquage maximal de 5 000 lb lorsqu'ils sont équipés d'accessoires de remorquage authentiques Mazda.

Le CX-70 GT-P est doté d'un équipement offrant confort, commodité et style. Cela comprend des roues de 21 po au fini métallique noir et l'expression complète du thème « tout de noir vêtu » propre au CX-70. Les rétroviseurs latéraux chauffants rabattables électriques à commande automatique sont offerts en couleur noir piano, tout comme les longerons de toit, le becquet arrière, la grille avant avec texture en nid d'abeille unique, les garnitures de montant, de porte et de profil latéral, ainsi que l'insigne sur l'aile « Inline 6 » en chrome noir. Le véhicule est également doté de phares et feux arrière distinctifs avec éclairage à DEL complet, d'un système adaptatif d'éclairage frontal, d'une antenne en aileron de requin à l'allure élégante et d'un toit ouvrant panoramique à commande électrique.

À l'intérieur, les acheteurs du modèle GT-P profiteront de sièges en cuir Nappa (noir ou rouge grenat) avec sièges avant ventilés, en plus des sièges avant et arrière chauffants, d'une doublure de toit noire, d'un rétroviseur sans cadre avec atténuation automatique et système de contrôle sans fil HomeLinkMD, d'un siège de conducteur à 10 réglages électriques et d'un siège de passager avant à 8 réglages électriques, de deux mémoires de position pour le conducteur et de rétroviseurs extérieurs liés à la fonction de mémoire de position du siège.

En plus des nombreuses fonctions de sécurité standard i-Activsense qui sont offertes sur tous les modèles CX-70, les modèles CX-70 GT-P et les modèles supérieurs offrent le système d'aide à la conduite dans les embouteillages, qui inclut désormais l'assistance au conducteur qui ne réagit plus, capable de détecter si le conducteur n'est plus aux commandes du véhicule et, après une série d'alertes, d'arrêter le véhicule et d'allumer les feux de détresse. Les modèles CX-70 GT-P sont aussi dotés d'un système d'urgence de suivi de voie, qui fournit des alertes de maintien de voie et, au besoin, des commandes de direction pour aider le conducteur à éviter les sorties de route et les collisions anticipées avec les véhicules environnants.

CX-70 SIGNATURE

Offrant l'ultime expérience CX-70 à moteur à six cylindres en ligne, le CX-70 Signature est doté de toutes les caractéristiques du GT-P, mais aussi de roues de 21 po avec rayons usinés au fini poli et aux pochettes peintes foncées, de cuir Nappa matelassé au fini taupe exclusif, d'un volant gainé de cuir deux tons, d'insertions en suède sur le tableau de bord et d'une prise de 150 W dans le coffre, idéale pour vous permettre d'utiliser tout appareil lors de vos escapades de fin de semaine.

Le tableau de bord entièrement numérique de 12,3 po avec système de projection sur le pare-brise des paramètres de conduite active Active Driving Display est jumelé à un écran d'infodivertissement central Mazda Connect de 12,3 po avec fonction tactile lors de l'utilisation de CarPlayMC d'Apple ou d'Android AutoMC, sans oublier la navigation en ligne Mazda. Le système de personnalisation du conducteur permet à plusieurs conducteurs de configurer un profil d'utilisateur personnalisé avec tous leurs paramètres préférés enregistrés à l'aide de la reconnaissance faciale, y compris la position du siège et du volant télescopique avec inclinaison électrique.

Parmi les technologies de sécurité supplémentaires du modèle Signature, mentionnons le système d'urgence de suivi de voie avec aide à l'évitement de la circulation frontale, la détection des piétons (à l'arrière), l'écran de visualisation à 360° avec visualisation transparente, le système intelligent d'aide au freinage pour le trafic transversal et les virages dans la trajectoire, ainsi que le système de réduction des collisions secondaires, qui est conçu pour appliquer les freins après une collision arrière afin d'éviter les dommages secondaires.

Pour en savoir plus sur le CX-70 2025 de Mazda, visitez Mazda.ca.

LE PDSF1 DE DÉPART DU CX-70 2025 DE MAZDA EST LE SUIVANT :

Modèle Groupe motopropulseur PDSF de départ CX-70 GS-L Moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne 49 750 $ CX-70 GT Moteur turbo e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne 54 350 $ VÉHR CX-70 GS-L VÉHR e-Skyactiv 58 750 $ VÉHR CX-70 GT VÉHR e-Skyactiv 63 350 $ CX-70 GT-P Moteur turbo à haut rendement e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne 58 300 $ CX-70 Signature Moteur turbo à haut rendement e-Skyactiv de 3,3 L à six cylindres en ligne 62 300 $

OPTIONS DE COULEUR DE HAUTE QUALITÉ :

Rouge cristal vibrant métallisé 500 $ Blanc rhodium métallisé 400 $ Gris mécanique métallisé 400 $ Gris polymétal métallisé 300 $ Sable de zircon métallisé 300 $ Cuivre métallique fondu 300 $ Intérieur en cuir Nappa rouge grenat 250 $

Légende de l'image : Mazda annonce les prix et ensembles offerts pour le tout nouveau CX-70 2025

1 Le PDSF n'inclut pas la somme de 2 195 $ au titre des frais de livraison et de manutention, les taxes, les titres et les frais additionnels. Les concessionnaires fixent le prix de vente réel. 2 Les dispositifs de sécurité i-Activsense® ne remplacent pas la conduite sécuritaire et attentive. La portée et la capacité de détection de chacun des dispositifs de sécurité sont limitées. Les caractéristiques de sécurité varient selon l'ensemble du véhicule et les combinaisons de versions. Veuillez consulter le Manuel du propriétaire pour plus de renseignements.

