MONTRÉAL, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC, la banque des entrepreneur.es du Canada, est heureuse d'annoncer la nomination de Maxime Laverdière en tant que chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif de BDC.

Maxime dirigera l'équipe des services juridiques et du secrétariat corporatif, laquelle offre des conseils juridiques à l'ensemble des unités d'affaires et des fonctions d'entreprise de BDC, de même qu'au conseil d'administration. Il assurera aussi la gestion de processus et de contrôles en place pour veiller à ce que BDC soit conforme aux exigences législatives et réglementaires applicables.

Avocat de formation, Maxime possède plus de 15 ans d'expérience dans le domaine juridique. Il s'est joint à BDC en 2023 après avoir occupé le poste de vice-président, Affaires juridiques, chez Produits forestiers Résolu, où il a géré une équipe de professionnelles et professionnels du droit couvrant toutes les questions juridiques au sein de l'organisation, tout en menant plusieurs opérations de fusion et d'acquisition de grande envergure.

Auparavant conseiller juridique principal chez Desjardins, Maxime a supervisé une équipe d'avocates et d'avocats soutenant le secteur des services bancaires aux entreprises de cette organisation, couvrant un large éventail de clients allant des petites entreprises aux grandes sociétés multinationales. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet national Osler, Hoskin & Harcourt, où il pratiquait en droit bancaire et des services financiers.

« Je suis très heureuse de confier le rôle de chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif de BDC à Maxime, et d'officialiser sa venue au sein de l'équipe de direction. Maxime apporte un leadership mobilisant pour ses équipes et une polyvalence remarquable, qui tire profit de sa fine connaissance du domaine bancaire et des enjeux commerciaux. Je n'ai aucun doute que sa venue contribuera à de solides avancées pour BDC et pour les propriétaires d'entreprises ».

Isabelle Hudon, présidente et cheffe de la direction de BDC

« Je remercie BDC pour la confiance qu'elle m'accorde en me confiant ce rôle et la direction d'une équipe aussi compétente et engagée. Je suis impatient à l'idée d'élargir notre soutien à davantage de propriétaires d'entreprises avec l'équipe de direction. Son appui et sa vision sont des moteurs essentiels à notre succès collectif ».

Maxime Laverdière, chef des affaires juridiques et secrétaire corporatif de BDC

