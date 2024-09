LÉVIS, QC, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Davie a annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Maxie Lafleur au poste de Présidente de Chantier Davie Canada Inc. (Davie).

Mme Lafleur est largement reconnue comme l'une des dirigeantes d'entreprise les plus influentes du Canada. Elle apporte à Davie une riche expérience marquée par de nombreux succès dans les domaines des stratégies de croissance, de la gestion du changement, de la transformation numérique, des fusions et acquisitions, ainsi que du leadership organisationnel, tant au Canada qu'à l'international. Montréalaise d'origine, elle a occupé des postes de direction au sein d'entreprises de premier plan, telles que Bus.com et CAE, où elle a mené d'importantes initiatives de croissance et de transformation, notamment la gestion de contrats gouvernementaux complexes sur plusieurs années.

La nomination de Mme Lafleur représente une étape stratégique clé pour renforcer l'objectif de Davie visant à devenir l'un des plus grands constructeurs navals spécialisés au monde. Dans ses nouvelles fonctions, elle collaborera étroitement avec James Davies, propriétaire et chef de la direction de Davie, ainsi qu'avec l'ensemble de l'équipe de direction, afin de piloter des initiatives clés, soutenir la croissance de l'entreprise et assurer la continuité du succès de Davie.

M. Davies souligne que « Maxie apporte à Davie un ensemble de compétences uniques et exceptionnelles. Je suis convaincu qu'elle saura guider nos activités canadiennes au cours d'une période d'expansion sans précédent en 200 ans d'histoire. Elle veillera à ce que Davie continue de tenir ses engagements envers les ambitieux programmes de construction navale du Canada et de nos alliés, dans un contexte international difficile. Je travaille déjà en étroite collaboration avec Maxie pour faire progresser les priorités stratégiques de Davie et créer de la valeur pour nos clients. »

« Davie connaît une croissance rapide au Canada et à l'échelle internationale, a ajouté Mme Lafleur. Je suis honorée de la confiance que l'entreprise m'accorde à un moment aussi décisif. Je suis prête à diriger nos efforts dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale, tout en développant notre vision future grâce à l'initiative ICE Pact. En travaillant côte à côte avec James, notre équipe de direction talentueuse et notre main-d'œuvre de calibre international, je suis persuadée que nous atteindrons, voire dépasserons, nos objectifs stratégiques, en construisant des navires de classe mondiale pour le gouvernement canadien et ses alliés de l'OTAN. »

Pour plus d'informations sur Mme Lafleur, veuillez consulter la biographie ci-dessous.

À propos de Davie

Situé à Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de renommée mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, pour des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte sur la conception et la construction de navires à la fine pointe de la technologie, les plus grands jamais construits au Canada et pour le Canada. Le montant initial de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. Davie fait partie du Groupe Davie, qui a acquis en novembre 2023 le chantier naval finlandais d'Helsinki, leader mondial dans la conception et la construction de brise-glaces. Pour en savoir plus, consultez les sites davie.ca et helsinkishipyard.fi.

À propos Maxie Lafleur, CPA, Présidente

Maxie Lafleur a récemment été nommée présidente de Davie. Elle possède une vaste expérience en transformation numérique, en stratégies de croissance, en gestion du changement, en fusions et acquisitions et en développement des affaires, tant au Canada qu'à l'étranger. Elle a débuté sa carrière chez KPMG en tant qu'auditrice, après quoi elle a rejoint l'équipe des fusions et acquisitions de CAE. Elle a ensuite occupé des postes de haute direction, notamment ceux de directrice financière et de chef de la direction de Bus.com, où elle a dirigé des initiatives de croissance et de transformation. Originaire de Montréal, Maxie a été reconnue pour ses réalisations dans les milieux d'affaires québécois et canadien. Elle a remporté le prix « Relève, femme d'exception » aux Mercuriades de 2021 et a également été nommée l'une des « Power Players » du Québec par le magazine The Peak. Maxie a siégé au conseil d'administration d'Investissement Québec et siège actuellement aux conseils d'administration du Zoo de Granby, de C.A.T. Global et de YPO. Elle est titulaire d'un baccalauréat en commerce et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia, obtenu avec distinction. Elle détient ainsi un diplôme FinTech Executive de la Saïd Business School de l'Université d'Oxford.

SOURCE Davie

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec : Marcel Poulin, Directeur, Affaires externes et participation industrielle, [email protected], +1 581 992-8564