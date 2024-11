WASHINGTON, HELSINKI and LÉVIS, QC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le constructeur naval multinational canadien Davie a réaffirmé aujourd'hui son engagement en tant que partenaire industriel essentiel au sein de l'initiative de collaboration en matière de brise-glaces, le ICE Pact, un partenariat sans précédent entre le Canada, la Finlande et les États-Unis. Avec la signature d'un protocole d'entente (PE) à Washington, D.C., l'ICE Pact crée un précédent historique de collaboration trilatérale pour développer les brise-glaces les plus avancés au monde.

En tant que seul constructeur naval du ICE Pact ayant des activités dans les trois pays participants, Davie est particulièrement bien placé pour répondre au besoin critique de capacités de déglaçage en Occident. Avec le plus important carnet de commandes de brise-glaces lourds du Canada dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale du Canada, Davie est également propriétaire du chantier naval d'Helsinki en Finlande, lequel est à l'origine de plus de la moitié de la flotte mondiale de brise-glaces. De plus, Davie établira bientôt une présence dans le secteur de la construction navale aux États-Unis, renforçant ainsi son rôle unique dans les pays du ICE Pact.

Lancée en juillet, l'initiative ICE Pact vise à accélérer la production de brise-glaces essentiels pour assurer une présence continue dans l'Arctique. Ces navires polyvalents répondent aux enjeux stratégiques, économiques et environnementaux de l'Arctique, alors que les concurrents mondiaux développent rapidement leurs flottes de brise-glaces.

Les enjeux dans les régions polaires sont extrêmement élevés. Les brise-glaces sont indispensables pour protéger les intérêts dans l'Arctique et préserver un ordre fondé sur des règles, positionnant le Canada et ses alliés en tant que puissances clés dans l'Arctique. Ces navires soutiennent les communautés arctiques, assurent la sécurité de la navigation, interviennent en cas d'incidents, contribuent à la recherche scientifique et renforcent la gestion des ressources ainsi que le développement du tourisme arctique.

La signature du PE marque le début d'une phase de mise en œuvre, faisant évoluer l'ICE Pact en une stratégie concrète et opérationnelle pour construire une flotte de brise-glaces robuste, réactive et résiliente, prête à relever les défis actuels et futurs de l'Arctique. Davie est pleinement engagé à faire avancer ces efforts et à soutenir la vision commune de cette alliance.

À propos de Davie

Situé à Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de renommée mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, pour des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte sur la conception et la construction de navires à la fine pointe de la technologie, les plus grands jamais construits au Canada et pour le Canada. Le montant initial de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. Davie fait partie du Groupe Davie, qui a acquis en novembre 2023 le chantier naval finlandais d'Helsinki, leader mondial dans la conception et la construction de brise-glaces. Pour en savoir plus, consultez les sites davie.ca et helsinkishipyard.fi.

