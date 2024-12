LÉVIS, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Chantier Davie Canada Inc. (Davie) a annoncé la signature d'une entente avec Pearlson & Pearlson Inc. (Pearlson), une entreprise basée en Floride, aux États-Unis. Cette démarche fait suite à la récente décision de Davie de modifier sa stratégie de construction afin de mieux répondre aux exigences de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) et de saisir les opportunités offertes par l'initiative de collaboration en matière de brise-glaces (ICE Pact). L'entente marque un jalon stratégique dans la transformation des installations de Davie à Lévis en le plus grand et le plus polyvalent centre de construction navale en Amérique du Nord. Ce projet de modernisation jouera un rôle essentiel dans la livraison de sept brise-glaces lourds et de deux traversiers hybrides dans le cadre de la SNCN.

« Cette collaboration avec Pearlson permettra à notre chantier d'être à la hauteur des exigences élevées liées à la construction des brise-glaces les plus puissants et les plus avancés de l'histoire du Canada, » a affirmé James Davies, Président et Chef de la direction de Davie.

Pearlson possède une expertise reconnue dans la conception et le développement de chantiers navals, ayant travaillé avec des acteurs majeurs de l'industrie tels que BAE Systems, Austal USA et Fincantieri Marine Group.

« Nous sommes honorés de nous associer à Davie dans le cadre de ce projet de transformation, » a déclaré James Fleming, président du développement des chantiers navals chez Pearlson. « Notre expertise en conception et gestion de programmes de chantiers navals s'aligne parfaitement avec la vision de Davie en matière d'innovation et d'efficacité opérationnelle. Ensemble, nous façonnons l'avenir de la construction navale au Canada et, dans une perspective plus vaste, de la construction et de la réparation navales en Amérique du Nord. »

La stratégie de construction sert l'ambitieux plan de modernisation et d'agrandissement de six bâtiments ultramodernes, la rénovation de cinq structures existantes, d'importantes améliorations des infrastructures en bord de fleuve ainsi que la création d'un nouveau hall d'assemblage et d'une rampe de lancement. Le chantier bénéficiera également d'une mise à niveau complète des infrastructures utilitaires, de l'installation de ponts roulants sophistiqués pour faciliter la construction de modules de navires et de l'intégration de nouveaux équipements et machines de pointe.

Le projet, qui dispose d'un budget de 840 millions de dollars, est soutenu par un financement de 519 millions de dollars accordé par le gouvernement du Québec. « Ce soutien essentiel témoigne de la confiance accordée à Davie pour piloter la renaissance de la construction navale depuis le Québec, » a souligné M. Davies.

Conforme à la SNCN, le programme de modernisation intégrera des technologies de pointe pour améliorer l'efficacité, la durabilité et la capacité à répondre rapidement aux missions dans l'Arctique. « Ce projet renforcera les capacités souveraines du Canada tout en favorisant la collaboration avec des alliés clés, notamment les États-Unis et la Finlande, dans le cadre de l'initiative de collaboration en matière de brise-glaces récemment annoncé, soit le ICE Pact », a ajouté M. Davies.

Le projet devrait générer des retombées importantes sur l'économie régionale, provinciale et nationale. Des centaines d'emplois seront créés durant la phase de construction, et la main-d'œuvre opérationnelle de Davie atteindra 1 800 employés une fois le projet terminé. Il favorisera également des pratiques durables grâce à l'utilisation de technologies de pointe pour soutenir des opérations de construction et de réparation navales respectueuses de l'environnement.

À propos de Davie

Situé à Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de renommée mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, pour des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte sur la conception et la construction de navires à la fine pointe de la technologie, les plus grands à être construits au Canada et pour le Canada. Le montant initial de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. Davie fait partie du Groupe Davie, qui a acquis en novembre 2023 le chantier naval finlandais d'Helsinki, leader mondial dans la conception et la construction de brise-glaces. Pour en savoir plus, consultez les sites davie.ca et helsinkishipyard.fi.

SOURCE Davie

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Marcel Poulin, Directeur, Affaires externes et participation industrielle, Davie, Courriel : [email protected], Téléphone : +1 581 992-8564