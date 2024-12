LÉVIS, QC, le 10 déc. 2024 /CNW/ - Chantier Davie Canada inc. (Davie) a annoncé la signature d'une entente avec Construction Dinamo Inc. (Dinamo), un chef de file de l'industrie de la construction au Québec. Cette démarche fait suite à la récente décision de Davie de modifier sa stratégie de construction afin de mieux répondre aux exigences de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) et de saisir les opportunités offertes par l'initiative de collaboration en matière de brise-glaces (ICE Pact). L'entente portera sur la prestation de services de construction et de supervision pour des sous-projets clés dans le cadre de la modernisation majeure du chantier naval de Davie à Lévis.

La collaboration avec Dinamo complète l'entente de Davie avec Pearlson & Pearlson Inc., également annoncée aujourd'hui, mettant en place le deuxième pilier de la stratégie de construction de Davie et renforçant l'engagement collectif pour transformer les installations de Lévis en le centre de construction navale le plus polyvalent et avancé en Amérique du Nord. Ensemble, ces partenariats permettront d'apporter des améliorations essentielles à l'infrastructure, conformément à la SNCN du Canada, tout en renforçant la participation active au ICE Pact.

« L'expertise de Dinamo en construction sera essentielle pour réaliser notre vision de l'avenir de la construction navale au Québec et au Canada, » a souligné James Davies, Président et Chef de la direction de Davie.

Le plan de modernisation, soutenu par la nouvelle stratégie, prévoit la construction de six bâtiments ultramodernes, la rénovation des structures existantes, d'importantes améliorations du secteur riverain ainsi que l'installation de technologies de pointe. Dinamo supervisera les éléments de construction essentiels de cette initiative, assurant une livraison rapide et efficace de la nouvelle flotte de navires pour le Canada.

« Nous sommes honorés de nous associer à Davie pour cette initiative révolutionnaire, » a déclaré Jean-Yves Morisette, président et directeur général de Dinamo. « Notre expérience et notre engagement commun pour l'excellence garantiront le succès du programme ambitieux de modernisation de Davie. »

L'entente avec Dinamo souligne l'engagement de Davie à investir dans l'expertise du Québec et à favoriser des partenariats qui renforcent les capacités souveraines du Canada en matière de construction navale. Combiné au soutien du gouvernement du Québec et à des collaborations stratégiques internationales, le projet positionne Davie comme un leader mondial dans la construction de navires capables de naviguer dans les glaces.

À propos de Davie

Situé à Québec, au Canada, depuis 1825, Davie est un concepteur et un constructeur de renommée mondiale de navires spécialisés et essentiels, tels que des brise-glaces, des navires de guerre et des traversiers, pour des clients gouvernementaux et commerciaux. Davie est devenu un partenaire de la Stratégie nationale de construction navale du gouvernement du Canada le 4 avril 2023. Cet accord historique porte sur la conception et la construction de navires à la fine pointe de la technologie, les plus grands à être construits au Canada et pour le Canada. Le montant initial de 8,5 milliards de dollars comprend sept brise-glaces lourds et deux grands traversiers à propulsion hybride. Davie fait partie du Groupe Davie, qui a acquis en novembre 2023 le chantier naval finlandais d'Helsinki, leader mondial dans la conception et la construction de brise-glaces. Pour en savoir plus, consultez les sites davie.ca et helsinkishipyard.fi.

SOURCE Davie

Pour plus d'informations, veuillez contacter: Marcel Poulin, Directeur, Affaires externes et participation industrielle, Davie, Courriel : [email protected], Téléphone : +1 581 992-8564