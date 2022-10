TORONTO, le 6 oct. 2022 /CNW/ - La 10e édition annuelle du programme des musiciens émergents RBC de l'Allée des célébrités canadiennes ajoute aujourd'hui cinq nouveaux lauréats à sa classe de 2022. Les lauréats de cette année repoussent les limites de la créativité grâce à une musique dotée d'une excellente structure de chanson, de paroles émouvantes, d'une composition mélodique captivante et d'une excellente voix.

Les lauréats de la 10e édition annuelle du programme des musiciens émergents RBC du Canada's Walk of Fame sont les suivants :

Gagnant du grand prix : Mattmac de la Première Nation Garden Hill, Manitoba (actuellement Winnipeg)

Gagnant du deuxième prix : Jordan Hart de Toronto, Ontario

Finaliste (troisième prix) : Mindflip de Gatineau, Québec

Finaliste (troisième prix) : Cassie Dasilva de Orillia, Ontario

Finaliste (troisième prix) : Benjamin Dakota Rogers de Brantford, Ontario

Note de l'éditeur : Cliquez ICI pour télécharger les images et les biographies de tous les lauréats et ICI pour la présentation de Mattmac.

Le gagnant du grand prix de cette année est Mattmac, originaire de la Première nation de Garden Hill et résidant actuellement à Winnipeg. Aveugle depuis sa naissance, les rythmes pop-trap mélodiques de Mattmac et son histoire inspirante l'ont établi comme une personne à surveiller sur la scène nationale. Depuis qu'il a lancé sa carrière musicale en 2016, il a travaillé avec l'artiste lauréate d'un Grammy et d'un Juno et intronisée de l'Allée des célébrités canadiennes, Nelly Furtado, a récolté plus de 800 000+ streams sur les plateformes et s'est attiré les éloges de la critique de CBC, CTV et Virgin Radio, pour ne nommer que ceux-là. Son premier album, 20/20, mêle voix pop, rythmes trap percutants et paroles honnêtes. Les auditeurs ont un aperçu de l'esprit d'un créateur aveugle alors qu'il peint des images sonores vivantes de lutte, de guérison, de célébration de l'amour, de la famille et de la vie dans la réserve. Artiste autodidacte, Mattmac a grandi entouré de musique à la radio et en chantant dans la chorale gospel de sa communauté. Il a commencé à faire des beats et à écrire des chansons à 13 ans, puis a appris à jouer du piano et de la guitare.

En tant que gagnant du grand prix, Mattmac recevra un prix en espèces de 20 000 $, la possibilité de se produire lors des événements de l'Allée des célébrités canadiennes et du temps d'enregistrement en studio privé aux célèbres Metalworks Studios. Un prix en espèces de 10 000 $ est attribué à Jordan Hart, un artiste de Toronto, pour le deuxième prix, et les trois finalistes recevront des prix en espèces de 5 000 $ chacun.

Visitez le site EmergingMusician.ca pour le communiqué complet, y compris les détails sur les prix et les citations.

SOURCE L’Allée des célébrités canadiennes

Renseignements: Contact presse : Adrienne Kakoullis, Rise PR, 416-450-6637, [email protected]