TORONTO, le 31 mars 2026 /CNW/ - Alors que les consommateurs canadiens accordent de plus en plus d'importance aux ingrédients naturels et aux solutions préventives de bien-être (Source : Association canadienne des aliments pour la santé ; recherche), la campagne soutenue par l'UE « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix » met en lumière l'AOP Mastiha de Chios, la résine naturelle centenaire de l'île grecque de Chios, en tant qu'ingrédient méditerranéen distinctif qui s'harmonise avec l'expansion des secteurs des aliments fonctionnels et des produits naturels du Canada.

Cultivé exclusivement dans la région méridionale de Chios et protégé par le système d'appellation d'origine protégée (AOP) de l'Union européenne, l'AOP Mastiha de Chios est dérivée de la Pistacia lentiscus var. chia, un arbre endémique de Chios. Sa culture reste limitée géographiquement et continue à suivre les méthodes traditionnelles de récolte pratiquées depuis des générations dans les villages de Mastihohoria de l'île, garantissant l'authenticité, la traçabilité et la qualité constante.

La mastiha s'écoule de l'arbre par de petites incisions sous forme de gouttes ; au départ, c'est un liquide clair et visqueux qui se solidifie en 15 à 20 jours pour former des morceaux irréguliers. Sa dureté dépend de la température ambiante, du temps d'exposition et de la taille de chaque goutte, ce qui rend la production de Mastiha si rare et exigeante. En outre, les résines peuvent être converties en poudre par broyage. L'huile de mastiha est également extraite de la Mastiha de Chios par distillation à la vapeur.

Produit sur l'île de Chios par des producteurs locaux, l'AOP Mastiha de Chios est offerte en:

Gomme de mastiha naturelle (larmes de résine) - Traditionnellement mâchée pour offrir fraîcheur et confort digestif, cette résine aromatique en forme de goutte est récoltée à partir d'incisions superficielles faites sur le tronc et les branches de l'arbre. Reconnue comme l'une des premières gommes à mâcher naturelles de l'Antiquité , elle est utilisée depuis des siècles pour des applications d'hygiène buccale et de bien-être. Le savoir-faire en matière de culture de la Mastiha a été inscrit par l'UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.





Poudre de mastiha - Forme finement moulue qui convient aux aliments fonctionnels, aux formulations spécialisées, aux applications nutraceutiques et à l'innovation culinaire.





Huile de mastiha - Extrait aromatique concentré obtenu par distillation à la vapeur de la résine de mastiha. Utilisée dans les produits alimentaires de première qualité et les formulations de soins personnels, elle est appréciée pour ses propriétés antiseptiques et antimicrobiennes et son application dans les produits d'hygiène buccale et de soins du corps.

Tous les formats maintiennent des normes strictes de certification AOP, garantissant l'origine, le contrôle de la qualité et la production durable.

Au-delà de son importance culturelle de longue date, la Mastiha de Chios a suscité un intérêt scientifique croissant. La recherche publiée sur la plateforme officielle des producteurs met en évidence l'activité anti bactérienne documentée et la présence de composés bioactifs naturels, soutenant ainsi son intégration continue dans des formulations modernes en alimentation, bien-être et soins personnels, pour lesquelles elle est célèbre depuis l'Antiquité.

Le marché canadien offre une opportunité qui tombe à point nommé. Le secteur des aliments fonctionnels et des produits naturels du Canada a été évalué à environ 7,17 milliards de dollars américains en 2025 et devrait poursuivre sa croissance constante au cours de la prochaine décennie. La préférence des consommateurs pour les ingrédients à base de plantes, la transparence des étiquettes dites « propres » et l'origine certifiée continue de façonner le comportement d'achat à l'échelle nationale.

Dans ce paysage en évolution, les ingrédients méditerranéens au patrimoine établi et d'origine géographique contrôlée sont de plus en plus attrayants pour les importateurs, les détaillants spécialisés et les développeurs de produits qui cherchent à se différencier sur un marché concurrentiel.

L'AOP Mastiha de Chios offre aux partenaires canadiens un ingrédient européen certifié qui combine tradition, intérêt documenté pour la recherche et polyvalence dans toutes les catégories de produits alimentaires et de spécialité. Au fur et à mesure que la sensibilisation augmente, elle représente une occasion d'introduire un ingrédient distinctif qui demeure relativement inconnu au Canada alors qu'il est déjà établi à l'échelle internationale.

Pour plus d'informations ou de questions, des détails supplémentaires sur le produit et des références scientifiques sont disponibles sur demande à [email protected] .

Stimulée par la demande croissante des consommateurs en matière de transparence et de choix alimentaires axés sur la qualité, la campagne soutenue par l'UE « Premium European Products: Better Knowledge, Better Choices » vise à mieux faire connaître les produits agricoles européens certifiés sur les marchés internationaux, en mettant l'accent sur l'authenticité, la traçabilité, le développement durable et le patrimoine.

Rejoignez le mouvement : connectez-vous à la campagne Premium European Products

Nous invitons les professionnels, les chefs, les détaillants et les distributeurs du secteur alimentaire canadien à découvrir les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix ». Pour obtenir de plus amples renseignements et pour savoir où trouver ces produits de qualité supérieure ou comment s'associer à la campagne, visitez https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les réseaux sociaux :

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L'ETHEAS et le LDC invitent les importateurs, distributeurs et responsables canadiens des services alimentaires à découvrir ces produits européens d'exception et à mettre en place des collaborations qui soutiennent des objectifs communs de qualité, de transparence et de durabilité.

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SOURCE Premium European Products Program

CONTACT : Gemma Bosch, [email protected]