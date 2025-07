Le Canada a un véritable goût de la Méditerranée, alors qu'une nouvelle vague de produits grecs certifiés AOP, comme le safran, les olives et les groseilles, arrive pour ravir les chefs, les détaillants et les amateurs de nourriture partout au pays.

TORONTO, 1er juillet 2025 /CNW/ - La National Union of Agricultural Cooperatives of Greece (ETHEAS) est fière de mettre en lumière la richesse de l'agriculture grecque grâce à sa participation à la campagne « Produits européens haut de gamme » cofinancée par l'UE. Dans le cadre de la présence de la campagne au salon SIAL Canada 2025, les spécialités grecques certifiées AOP ont occupé le devant de la scène, offrant aux professionnels et aux consommateurs canadiens la possibilité de découvrir certains des meilleurs produits de la Méditerranée.

Des données récentes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada confirment l'appétit croissant du Canada pour les aliments méditerranéens et d'origine européenne. En 2024, les importations en provenance de l'UE ont connu des augmentations importantes dans plusieurs catégories présentées dans cette campagne : l'huile d'olive et les olives ont augmenté de +33,9 %, les épices (y compris le safran) de +24,9 %, les produits laitiers de +12,8 % et les fruits secs de +9,9 %. (Source : Agriculture et Agroalimentaire Canada, « EU Agri­Food Trade Factsheet ­ 2024 Update ».)

Les renseignements sur le comportement des consommateurs tirés d'Innova Market Insights au milieu de 2024 soulignent que 39 % des Canadiens expérimentent activement des saveurs à la maison, en particulier les saveurs méditerranéennes, qui sont maintenant la cuisine internationale la plus cuisinée au pays après l'Amérique du Nord et le Chinois. Motivés par la santé, la commodité et l'ouverture aux saveurs mondiales, 47 % des Canadiens se sont tournés vers la cuisson à domicile, combinant la cuisson par grattage et l'expérimentation des saveurs à l'aide de sauces, d'assaisonnements et de garnitures.

Cela s'harmonise parfaitement avec les produits AOP grecs comme les olives robustes, le safran richement aromatique et les groseilles distinctives, des ingrédients qui améliorent la créativité culinaire à la maison tout en répondant à la demande de qualité, de provenance et de traçabilité.

Voici quelques ­unes des offres exceptionnelles maintenant disponibles sur le marché canadien:

Safran AOP Krokos Kozanis: Connu sous le nom d'« or rouge », le safran grec est prisé pour sa couleur profonde, sa saveur puissante et son arôme floral délicat. Récoltée à la main dans la région de Kozani, il s'agit de l'une des épices les plus précieuses au monde.

Olives AOP Konservolia Rovion et Konservolia Stylidas: Ces olives, cultivées sous le soleil grec, sont appréciées pour leur texture ferme et leur goût équilibré. Idéal pour le plaisir de table ou les tartinades gastronomiques, ils donnent vie au régime méditerranéen.

AOP Korinthiaki Stafida Vostizza : Minuscules, mais d'une saveur audacieuse, ces groseilles corinthiennes séchées au soleil proviennent du nord du Peloponnese. Naturellement sucrés et riches en nutriments, ils sont parfaits pour les collations, la cuisson et plus encore.

Fromages à pâte dure AOP : Fabriqués à partir de lait de mouton et de chèvre, ces fromages grecs traditionnels offrent une complexité savoureuse et un potentiel de vieillissement, reflétant des siècles de savoir­faire artisanal.

Mastiha AOP de Chios et huile de mastiha : Récoltée exclusivement sur Chios, cette résine naturelle offre un profil distinctif de plantes de pin utilisées dans la gastronomie et le bien­être. Protégé par le statut AOP, il est aussi rare qu'polyvalent.

Un engagement envers la qualité et la confiance

La campagne Premium European Products renforce les normes respectées à l'échelle mondiale de l'UE, qui comprennent des contrôles stricts des pesticides et des réglementations élevées en matière d'hygiène dans le domaine de la transformation. Les producteurs grecs mettent les méthodes traditionnelles et les pratiques agricoles naturelles sur la scène mondiale, offrant des produits à la fois nutritifs et riches en caractère.

Avec des éléments visuels inspirés des paysages et du patrimoine européens, la campagne invite les Canadiens à découvrir les traditions profondément enracinées et les normes sans compromis derrière chaque produit.

Rejoignez le mouvement : découvrez les produits européens haut de gamme

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens haut de gamme ». Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou d'apprendre comment s'associer à la campagne, consultez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez­nous sur les médias sociaux :

ETHEAS et LDC invitent les importateurs, les distributeurs et les chefs de file des services alimentaires canadiens à explorer ces produits européens exceptionnels et à former des collaborations qui soutiennent des objectifs communs de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS HAUT DE GAMME »

La campagne, intitulée « Premium European Products : Better Knowledge, Better Choices », est cofinancée par l'Union européenne et gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Il vise à promouvoir des produits à valeur ajoutée exquis au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, y compris des huiles d'olive PDO, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. Couvrant la période de 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets : sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et augmentation des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires sont l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, qui coordonne plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce, ce qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Il se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, émet des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (CLD), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui produisent environ 80 % du lait industriel en Lettonie.

