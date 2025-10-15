La campagne élargit la disponibilité et accroît la notoriété des produits authentiques grecs et lettons à travers le Canada

TORONTO, 15 octobre 2025 /CNW/ - La campagne Produits Européens Premium : « Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix », cofinancée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitierletton(LDC), a continué de renforcer sa présence au Canada tout au long de 2025, franchissant des étapes importantes et augmentant sa visibilité. Le programme favorise le lancement réussi de nouveaux produits européens et augmente leur accessibilité, permettant de sensibiliser les consommateurs et les professionnels du commerce canadiens à la qualité, à l'authenticité et aux traditions des aliments haut de gamme d'Europe.

La campagne, qui se déroule de 2024 à 2027, est conçue pour améliorer la présence mondiale de ces produits grâce à une stratégie à quatre piliers:

Accroître la sensibilisation au patrimoine et à l'excellence.



Renforcer la reconnaissance des consommateurs pour bâtir une identité de marque plus solide.



Encourager la consommation en mettant en avant la polyvalence et l'attrait des produits.



Stimuler les exportations afin d'assurer une croissance et une compétitivité internationales à long terme.

Faits saillants de 2025

Introduction de produits grecs certifiés AOP

Les Canadiens ont eu accès au safran Krokos Kozanis , aux olives Konservolia Rovion et Stylida , au fromage à pâte dure Graviera Kritis , à la vostizza Stafida de Korinthiaki et à l'huile Mastiha Chiou & Oil . Ces produits certifiés AOP reflètent les normes strictes de l'Europe et les traditions culinaires centenaires.



Les produits laitiers lettons sont maintenant largement accessibles

Les nouveaux produits comprennent de la crème UHT, du fromage à la crème, du fromage cottage, de la crème sure et des fromages à pâte semi- durs biologiques. Ces produits laitiers mettent en valeur l'expertise de la Lettonie en matière d'artisanat et de traçabilité.



Fruits secs, confiseries et collations en vedette

Les fruits séchés, les chocolats, les biscuits et les confiseries produits de façon éthique en Lettonie sont mis en valeur, renforçant ainsi le dévouement de l'Europe à l'égard de l'approvisionnement responsable et de la production durable.



Promotion de l'huile d'olive extra-vierge grecque

Les huiles d'olive extra­ vierges de Grèce ( Vorios Mylopotamos Rethymnis, Viannos Irakliou, Kolymvari Chanion et Messara ) ont été présentées dans les médias, les commerces de détail et les événements commerciaux, mettant l'accent sur leur authenticité, leur origine traçable et leur polyvalence dans les cuisines canadiennes.



Présentation au salon SIAL Canada 2025

Au salon SIAL de Toronto, l'un des principaux événements de l'industrie alimentaire en Amérique du Nord, la campagne a mobilisé directement les distributeurs, les détaillants et les professionnels, augmentant ainsi la visibilité des produits grecs et lettons.

Impacts de la campagne

Disponibilité accrue : De plus en plus de produits européens sont accessibles auprès des détaillants, des restaurants et des magasins spécialisés canadiens.



Notoriété croissante : Les Canadiens connaissent de plus en plus les certifications AOP, qui garantissent l'authenticité et le lieu d'origine du produit.



Relations commerciales renforcées : Les importateurs, les distributeurs et les détaillants ont renforcé leurs partenariats avec les producteurs grecs et lettons.



Mise en valeur de la durabilité et de l'authenticité : La campagne souligne les protocoles de production rigoureux de l'Europe, de l'approvisionnement responsable à l'étiquetage transparent.

Perspectives

En 2026, la campagne Produits Européens Premium continuera de prendre de l'expansion partout au Canada grâce à un plus grand nombre d'événements pour les consommateurs, de partenariats de vente au détail et d'activités d'information. L'objectif demeure clair : mettre en valeur le patrimoine culinaire et les normes de production supérieures de l'Europe, tout en inspirant les Canadiens à explorer la diversité des saveurs qui rendent chaque occasion spéciale.

Appel à l'action : Professionnels, participez à la campagne

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix ». Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou de s'associer à la campagne, consultez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/ , envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les médias sociaux :

Instagram : Instagram

Facebook : Facebook

You Tube : YouTube

ETHEAS et LDC invitent les importateurs, les distributeurs et les chefs de file de l'industrie alimentaire canadienne à découvrir ces produits européens exceptionnels et à former des collaborations pour soutenir des objectifs communs en matière de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne : « Produits européens Premium: Meilleur Savoir-Faire, Meilleurs Choix » est cofinancée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Elle vise à promouvoir des produits de haute qualité et à valeur ajoutée au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, parmi lesquels des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. De 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets : sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et hausse des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : L'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce et représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Elle se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, publie des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (LDC), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui sont responsables d'environ 80 % du lait industriel produit en Lettonie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2721234/5552851/PRIME_EUROPEAN_PRODUCTS_LOGO_Logo.jpg

SOURCE Premium European Products Program

PERSONNE-RESSOURCE : Gemma Bosch, [email protected]