Des producteurs grecs et lettons présenteront des produits européens de grande qualité et à valeur ajoutée et s'entretiendront avec les chefs de file canadiens de l'industrie

MONTRÉAL, 28 avril 2026 /CNW/ - L'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC) présenteront une sélection de produits européens haut de gamme au SIAL Canada 2026, qui se déroule à Montréal du 29 avril au 1er mai 2026, dans le cadre de la campagne « Produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix», cofinancée par l'Union européenne.

L'excellence européenne à l'honneur

Les professionnels de l'industrie, les acheteurs et les journalistes sont invités à découvrir un portefeuille diversifié de produits représentant le meilleur de l'agriculture européenne.

En provenance de Grèce, la sélection comprend des spécialités certifiées AOP telles que des huiles d'olive extra vierge, des olives de table, des raisins secs, du safran, des fromages à pâte dure traditionnels, ainsi que de la gomme et de l'huile de mastic. De Lettonie, l'offre propose des produits laitiers de haute qualité, des fruits confits, des chocolats et confiseries, ainsi que des collations savoureuses. Cette année, la Lettonie élargit sa sélection de desserts avec des crèmes glacées élaborées avec du vrai lait.

Ces produits reflètent le riche patrimoine agricole des deux pays tout en respectant les normes rigoureuses de l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire, de production et de durabilité.

Engagement envers la qualité et la durabilité

La campagne « Produits européens premium » souligne le cadre réglementaire mondialement reconnu de l'UE, y compris des contrôles stricts sur l'utilisation des pesticides, des normes élevées d'hygiène dans la transformation et un engagement ferme en faveur du bien-être animal. En combinant l'expertise traditionnelle et les pratiques modernes, les producteurs grecs et lettons offrent des produits qui répondent aux attentes des consommateurs actuels axés sur la qualité et la durabilité.

Renforcer les relations commerciales entre le Canada et l'Europe

SIAL Canada fournit une plateforme stratégique pour interagir avec les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les professionnels des services alimentaires canadiens. Alors que la demande continue de croître pour des produits traçables et provenant de sources responsables, la présence de l'ETHEAS et du LDC vise à favoriser de nouveaux partenariats et à accroître la présence des produits européens de qualité supérieure sur le marché canadien.

Détails de l'événement

Les participants sont invités à visiter le kiosque « Produits européens premium » lors du SIAL Canada 2026 :

Lieu : Palais des Congrès de Montréal

Palais des Congrès de Montréal Kiosque : niveau 200, kiosque 505.1

niveau 200, kiosque 505.1 Dates : 29 avril au 1er mai 2026

Horaires :

29 et 30 avril : 9h00 - 17h00.

1er mai : 9h00 - 16h00.

Les visiteurs auront l'occasion de découvrir des saveurs européennes authentiques, d'en apprendre davantage sur les pratiques agricoles durables et d'explorer de nouvelles opportunités d'affaires avec des producteurs de Grèce et de Lettonie.

L'initiative met à l'honneur des produits agricoles de haute qualité de la Grèce et de la Lettonie sur les principaux marchés internationaux, renforçant l'engagement de l'Union européenne en matière de qualité, d'authenticité, de durabilité et de traçabilité.

Rejoignez le mouvement : connectez-vous à la campagne Produits européens premium

Nous invitons les professionnels, les chefs, les détaillants et les distributeurs du secteur alimentaire canadien à découvrir les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens premium ». Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'endroit où trouver ces produits de qualité supérieure ou savoir comment s'associer à la campagne, visitez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les médias sociaux :

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L'ETHEAS et le LDC invitent les importateurs, distributeurs et responsables canadiens des services alimentaires à découvrir ces produits européens d'exception et à mettre en place des collaborations qui soutiennent des objectifs communs de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du programme « PRODUITS EUROPÉENS PREMIUM »

La campagne : « Produits européens premium : Meilleur Savoir-faire, Meilleurs Choix» est co-financée par l'Union européenne et gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). La campagne vise à promouvoir des produits à valeur ajoutée exquis au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, y compris des huiles d'olive AOP, des olives de table, des raisins séchés, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme de mastic et de l'huile de mastic de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. Allant de 2024 à 2026, le programme vise à renforcer sensiblement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche en quatre volets : sensibilisation, reconnaissance des consommateurs, soutien à la consommation et promotion des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires : L'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), établie par la loi d'État grecque, coordonne plus de 300 coopératives agricoles à travers la Grèce, ce qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. L'organisation met l'accent sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, émet des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion coopérative et mène des activités éducatives. Créé en 1995, le Comité laitier letton (LDC) représente les producteurs de lait lettons et protège leurs intérêts. Il est composé de 17 membres produisant environ 80% du lait produit industriellement en Lettonie.

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SOURCE Premium European Products Program

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