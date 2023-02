M&M'SMD lance des paquets en édition limitée en vue de la Journée internationale des droits de la femme afin de reconnaître et de célébrer les pionnières qui redéfinissent les valeurs de succès et de bonheur pour d'autres femmes.

TORONTO, le 15 févr. 2023 /CNW/ - Ce mois-ci, M&M'SMD Canada lance sa toute première édition limitée de paquets « renversés » mettant en vedette ses trois bonbons porte-paroles féminines, Violette, Brunette et Verte, qui sont de retour à leur poste pour aider à célébrer les femmes qui renversent le statu quo et redéfinissent ce que sont le succès et le bonheur. Dans le cadre de cet objectif qui est de « Renverser le statu quo », M&M'S fait équipe avec la Fondation Canadienne des Femmes et promet 1 $ CA (jusqu'à un maximum de 75 000 $ CA) pour tout achat de ses nouveaux paquets « renversés » en édition limitée afin de soutenir le Programme de Développement Économique de l'organisme.

Les paquets seront disponibles dans 2& saveurs délicieuses& : Arachide (à gauche) et Chocolat au lait (à droite) (Groupe CNW/Mars, Incorporated)

Préparez-vous pour une double dose d'inspiration et d'émancipation! Dans le cadre de cette initiative, M&M'S fait équipe avec deux Canadiennes qui montrent l'exemple en renversant le statu quo pour offrir aux consommateurs de nouveaux paquets « renversés » en édition limitée :

Angie Quintanilla-Coates ou Five15 est une artiste et illustratrice connue pour son approche audacieuse envers les styles artistiques, les contenus et les médiums.

est une artiste et illustratrice connue pour son approche audacieuse envers les styles artistiques, les contenus et les médiums. Oorbee Roy , aussi connue sous le nom de Aunty Skates, est une femme d'affaires devenue designer devenue planchiste, la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour essayer de nouvelles choses et poursuivre ses passions.

Ces deux femmes sont le témoignage vivant du potentiel illimité des femmes partout dans le monde, et nous avons hâte de voir ce qu'elles nous réservent! Gardez l'œil sur ces créatrices pour savoir comment elles approchent la vie et redéfinissent le succès.

« M&M'S s'engage à créer un monde où toutes les personnes sentent qu'elles ont leur place, et notre programme « Renverser le statu quo » est une autre façon d'y parvenir », a expliqué Barbara Cooper, Directrice du Marketing à Mars Wrigley. « Les Canadiennes redéfinissent ce qu'est le statu quo, et nous sommes ravis de célébrer le travail d'Aunty Skates et de Five15 qui sont des inspirations pour autrui. De plus, notre partenariat avec la Fondation Canadienne des Femmes aide à soutenir un organisme qui permet aux femmes de définir leur propre succès. »

« Nous croyons au travail que M&M'S effectue pour émanciper les femmes et les personnes de genres divers au Canada, et nous sommes ravis de faire équipe avec l'entreprise et ainsi contribuer à l'avancée de l'égalité des genres au pays », a indiqué Paulette Senior, Présidente et PDG de la Fondation Canadienne des Femmes. « Ce don contribuera aux programmes de soutien qui aident les femmes et les personnes de genres divers à sortir de la pauvreté grâce à l'acquisition de compétences, au mentorat et à l'entreprenariat. »

Cette année, durant le Super Bowl LVII, M&M'S a annoncé le retour des bonbons porte-paroles après une courte pause respective. Authentique à la mission de M&M'S de rassembler les fans en mettant en avant le divertissement et le sentiment d'appartenance, les trois bonbons porte-paroles féminines emblématiques soutiennent les femmes comme elles, et seront en vedette des paquets en édition limitée. Ces paquets sont disponibles dans les magasins et chez les grands détaillants du Canada à partir de février 2023. Pour obtenir plus d'informations sur la campagne, visitez le mmspurple.com ou abonnez-vous à M&M'S sur Instagram et Facebook .

