Cette nouvelle gamme de plats principaux pratiques, mettant l'eau à la bouche et inspirés de la cuisine du monde, convient parfaitement aux personnes ayant un horaire très chargé

BOLTON, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - Ben's Original, fière marque de Mars, fait prendre de l'expansion à son portefeuille et lance sa toute dernière innovation, BEN'S ORIGINAL Cuisine de RueMC. Ce nouveau produit place au cœur des plats principaux les produits du chef de file de l'industrie du riz, connu pour ses plats d'accompagnement. Cette nouvelle gamme de plats principaux est maintenant accessible dans l'ensemble de l'Amérique du Nord et propose quatre saveurs délicieuses et intenses.

Ben’s Original Cuisine de Rue Gombos avec Saucisses au Poulet (Groupe CNW/Mars, Incorporated)

L'innovation BEN'S Original Cuisine de Rue est très pratique; c'est la solution parfaite pour les jours où l'on manque de temps pour cuisiner, mais où l'on désire quand même manger un plat préparé appétissant et très savoureux. Prêt en seulement 90 secondes au four à micro-ondes, chaque bol de BEN'S ORIGINAL Cuisine de Rue regorge de saveurs qui mettent l'eau à la bouche et qui titillent les papilles gustatives avec des saveurs de partout dans le monde. Les divers plats BEN'S ORIGINAL Cuisine de Rue sont des options pratiques et délicieuses, riches en fibres et en protéines, ce qui en fait des plats satisfaisants, convenant parfaitement aux personnes à l'horaire chargé. Les sachets BEN'S ORIGINAL Cuisine de Rue sont aussi des plats polyvalents, à privilégier pour les lunchs, les dîners ou les soupers rapides et les fringales de fin de soirée.

Selon le rapport de juillet 2023 de l'agence Mintel, lorsqu'ils préparent des repas à la maison, plus de six Canadiens sur dix reconnaissent que la facilité constitue le facteur le plus important dans le choix de leur menu. Le directeur général de Mars Food & Nutrition Canada, Derin Bello, a déclaré ce qui suit : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de lancer notre toute nouvelle innovation, qui répond aux besoins des consommateurs, en pleine évolution. Avec BEN'S ORIGINAL Cuisine de Rue, nous proposons des

plats délicieux qui conviennent tout à fait à leur style de vie trépidant. Cette innovation place Ben's Original au cœur de l'assiette, dans la catégorie des plats principaux, et non seulement dans celle des accompagnements. Avec ce nouveau produit, nous intensifions notre présence dans les commerces de détail. »

L'investissement dans cette nouvelle gamme de plats prêts à manger s'inscrit dans un nouveau chapitre des innovations de Mars Food & Nutrition et cadre avec sa mission de permettre de manger des aliments plus sains et plus savoureux, afin de faire partie du quotidien des consommateurs. Mars Food & Nutrition redéfinit l'avenir de la manière de s'alimenter et accélère sa croissance, afin de soutenir un monde où la population peut avoir accès à des aliments sains et savoureux. La Société a aussi fait l'acquisition d'entreprises novatrices comme Kevin's Natural Foods, qui propose des repas destinés à aider les personnes à l'emploi du temps le plus chargé à manger sainement, sans pour autant sacrifier le goût.

Pour de plus amples renseignements sur Ben's OriginalMC, visitez le site Web : https://ca.bensoriginal.com/fr-ca .

À propos de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated est animée par la conviction que le monde que nous voulons pour demain commence par la façon dont nous menons nos affaires aujourd'hui. Mars est une entreprise familiale, qui transforme et fait évoluer les choses, et qui nous permet d'innover pour exercer une influence positive sur le monde. À travers notre portefeuille diversifié et en pleine expansion de produits et de services de confiserie, d'alimentation et de soins des animaux de haute qualité, nous comptons un effectif de 140 000 employés dévoués. Avec plus de 47 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel, la Société produit certaines des marques les plus appréciées du monde, comme Ben's OriginalMC, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M's®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN® et WHISKAS®. Nous créons un monde meilleur pour les animaux de compagnie grâce à notre réseau mondial d'hôpitaux et à nos services diagnostiques, dont AniCura, BANFIELDMC, BLUEPEARLMC, Limmaeus et VCAMC - en ayant recours à une technologie de pointe pour élaborer des tests d'ADN et des programmes novateurs en matière de dépistage génétique.

Pour de plus amples renseignements sur Mars, visitez le site Web www.mars.com . Suivez-nous sur Facebook , Twitter , Instagram , LinkedIn et YouTube.

SOURCE Mars, Incorporated

Renseignements : Jilian Oxler-Cade, Mars Food and Nutrition, [email protected]; Amanda Rinaldo, Weber Shandwick, [email protected].