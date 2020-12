Possibilité de recevoir du financement pour aider à éliminer les obstacles à l'emploi pour les Canadiens vivant avec un handicap

TORONTO, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Pour souligner la Journée internationale des personnes handicapées, MaRS et la Banque CIBC ont annoncé le lancement d'un défi de conception inclusive visant à éliminer les obstacles à l'emploi auxquels font face les Canadiens vivant avec un handicap. Selon une recherche menée par MaRS avec l'appui de la Banque CIBC, 55 % des personnes handicapées interrogées affirment que l'accessibilité n'est pas assurée sur leur lieu de travail à l'heure actuelle.

« Les entreprises qui offrent des milieux de travail accessibles et inclusifs sont plus innovatrices et plus susceptibles de réussir, a déclaré Shahab Shahnazari, directeur, Partenariats d'innovation chez MaRS. Pourtant, les personnes handicapées sont souvent exclues. Ce défi vise à trouver des solutions aux obstacles courants qui font en sorte que notre main-d'œuvre ne représente pas la diversité de la population canadienne. Il est plus important que jamais de réduire les obstacles dès maintenant, alors que nous rebâtissons notre économie. J'ai hâte de découvrir les idées de nos innovateurs et les possibilités que ces solutions peuvent créer. »

Au cours de la première phase du défi, MaRS demandera aux personnes vivant avec un handicap de déterminer les quatre aspects à améliorer qui deviendront les priorités du défi. Les précisions sur chaque aspect seront annoncées le 20 mai à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité et les innovateurs auront jusqu'au 30 juin pour soumettre des solutions.

« La compétitivité future de notre pays repose sur la mobilisation de l'ensemble de notre capital intellectuel. Le fait de permettre à plus de personnes handicapées de participer pleinement à notre économie ne constitue pas qu'un geste positif; c'est avantageux pour les entreprises et pour la croissance économique canadienne », a déclaré Andrea Nalyzyty, première vice-présidente, chef de la conformité et Affaires réglementaires internationales, et présidente du comité d'action sur l'accessibilité de la Banque CIBC.

Dates importantes de 2021 :

26 janvier : Appel à l'ensemble des personnes handicapées pour définir les obstacles à l'emploi 4 mars : Date limite pour transmettre les réponses 20 mai : Lancement du défi de l'innovation avec l'annonce des quatre aspects principaux du défi 30 juin : Date limite pour soumettre les solutions

Les propositions pour chacun des quatre aspects seront évaluées par un conseil consultatif composé de dirigeants d'entreprise et de communautés, notamment des personnes qui ont vécu une situation de handicap. Le nom des membres de ce conseil sera annoncé en mai 2021.

