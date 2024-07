Un chef intérimaire est nommé alors qu'un processus de recherche ouvert dans un cadre concurrentiel est en cours

TORONTO, le 5 juillet 2024 /CNW/ - Le directeur général de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), Mark White, a été confirmé au poste de président de la Commission de l'énergie de l'Ontario et quittera ses fonctions à compter du mardi 16 juillet 2024. La nomination de M. White a été annoncée par le ministre de l'Énergie, Todd Smith, le 3 mai et a été confirmée par le Comité permanent des organismes gouvernementaux le 30 mai.

Stephen Power assurera l'intérim. M. Power est vice-président directeur des services généraux de l'ARSF et est responsable de la direction des finances, de la gestion des risques, des ressources humaines, des technologies de l'information, de la planification des installations et de la gestion des projets. Il assumera la fonction de directeur général par intérim pendant que l'ARSF entreprendra un processus de recherche ouvert dans un cadre concurrentiel pour trouver un successeur permanent.

En outre, le mandat de la présidente du conseil d'administration de l'ARSF, Joanne De Laurentiis, a été prolongé d'un an, ce qui assurera la continuité de l'organisation pendant cette période de transition. Le conseil d'administration et l'équipe de direction s'engagent à maintenir l'élan de l'ARSF et à veiller à ce que les opérations se poursuivent sans interruption.

« Stephen sera épaulé par une solide équipe de direction qui possède une grande expérience de l'industrie et du leadership, ainsi que par un personnel doté d'une force et d'une expertise immenses », a déclaré Mme De Laurentiis.

Au nom du conseil d'administration de l'ARSF, Mme De Laurentiis félicite M. White pour sa nomination et le remercie pour la vision, l'intégrité et la détermination dont il a fait preuve pour mener l'ARSF de son lancement en 2019 à ce qu'elle est aujourd'hui, un organisme de réglementation qui s'acquitte continuellement de son mandat en se fondant sur des principes et en tenant compte des résultats.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

