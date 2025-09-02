TORONTO, le 2 sept. 2025 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) a annoncé aujourd'hui que Marianne Harrison se joindra à son conseil d'administration dès le 8 septembre 2025.

Mme Harrison était auparavant présidente et chef de la direction chez John Hancock. Elle a aussi été présidente et chef de la direction de Manuvie Canada. Elle possède une vaste expérience du secteur des services financiers, ayant occupé divers postes de haute direction au cours de ses 25 années de carrière.

De plus, Mme Harrison est une membre chevronnée de conseils d'administration. Forte d'une vaste expérience acquise au sein de conseils d'administration d'organismes à but non lucratif et d'entreprises, elle a notamment occupé des fonctions au sein de comités de vérification et de finances.

« Marianne est une cadre supérieure très accomplie qui possède une grande expérience des postes de direction du secteur des services financiers, a déclaré Kate Stevenson, présidente du conseil d'administration de la Banque CIBC. Son point de vue et son leadership éprouvé renforceront l'engagement de la Banque CIBC envers une gouvernance solide, et ses observations stratégiques seront essentielles à l'avancement de la stratégie client de la banque. »

Mme Harrison est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de Western Ontario et d'un diplôme en comptabilité de l'Université Wilfrid Laurier. Elle est comptable agréée et est Fellow des comptables professionnels agréés.

