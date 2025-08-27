Les préoccupations concernant l'administration américaine actuelle sont la principale raison pour laquelle les Canadiens vendent leurs maisons au sud de la frontière.

Faits saillants :

Plus de la moitié des Canadiens qui possèdent actuellement une propriété résidentielle aux États-Unis déclarent envisager la vente de cette propriété au cours de la prochaine année.

Près des deux tiers de ceux qui envisagent de vendre leur propriété aux États-Unis citent des préoccupations concernant les politiques et le climat politique du gouvernement américain actuel.

Environ un tiers des répondants qui ont récemment vendu ou prévoient de vendre leur maison aux États-Unis déclarent avoir l'intention de réinvestir le fonds de la vente sur le marché immobilier canadien.

En 2024 et 2025, les visites web d'origine américaine sur royallepage.ca ont augmenté lors d'événements politiques importants aux États-Unis.

TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - Au milieu de l'agitation politique croissante aux États-Unis et des tensions économiques continues entre nos deux pays, de nombreux Canadiens qui possèdent des propriétés résidentielles au sud de la frontière envisagent de vendre ou ont déjà vendu.

Selon un récent sondage Royal LePage, mené par Burson1, plus de la moitié (54 %) des Canadiens qui possèdent actuellement une propriété résidentielle aux États-Unis déclarent qu'ils prévoient de vendre au cours de la prochaine année, parmi lesquels une majorité (62 %) attribue la principale raison à l'administration politique actuelle. Parallèlement, 33 % d'entre eux déclarent être motivés par d'autres facteurs, tels que des raisons personnelles et financières, et cinq autres pour cent déclarent que c'est en raison de conditions météorologiques de plus en plus extrêmes, comme les ouragans, les inondations et les feux de forêt.

___________________________________ 1 Ce sondage en ligne a été mené auprès de 2 500 adultes canadiens, du 4 au 9 août 2025. Les données ont été pondérées selon l'âge, le sexe et la région afin d'assurer une représentativité nationale conforme aux chiffres du recensement de 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter la méthodologie.

« Le climat politique polarisant aux États-Unis incite de nombreux Canadiens à reconsidérer comment et où ils dépensent leur temps et leur argent », a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. « Les Canadiens ont été les investisseurs étrangers les plus importants sur le marché immobilier résidentiel américain pendant des années, et une vague importante de ventes de propriétés laisserait une marque notable sur les économies régionales que les 'snowbirds' soutiennent. »

« Alors que les acheteurs fortunés de la Chine et d'autres pays dépensent également beaucoup dans l'immobilier résidentiel américain, achetant des propriétés coûteuses dans les grandes villes comme investissements, les Canadiens, eux, vivent réellement dans les quartiers où ils achètent. Ils font leurs courses localement, dînent au restaurant, font du bénévolat et rejoignent des ligues de pickleball. Des États comme la Floride, l'Arizona et la Californie risquent de perdre des millions en activité économique chaque année - et des milliers de voisins - si les propriétaires canadiens retirent leur capital des marchés immobiliers américains. »

Parmi ceux qui ont vendu leur propriété au sud de la frontière au cours de la dernière année, quarante-quatre pour cent déclarent que c'était en raison de l'administration politique actuelle, tandis que 27 % déclarent que c'était pour des raisons personnelles, et 22 % en raison de conditions météorologiques de plus en plus extrêmes.

« Toutes les décisions de vente ne sont pas motivées par la politique. Pour beaucoup, la décision de désinvestir sera due à des changements de circonstances personnelles, de la redéfinition des objectifs financiers à la simple décision d'investir plus près de chez soi », a poursuivi Soper. « Pour certains, l'entretien et la distance d'une propriété américaine sont devenus plus un fardeau qu'un avantage, et l'incertitude entourant les règles frontalières changeantes et obscures est une couche de stress supplémentaire. Pendant des années, les Canadiens traversaient la frontière américaine sans y penser à deux fois pour leurs vacances d'hiver dans le sud. Maintenant, beaucoup craignent que cette facilité de voyage et ces relations de bon voisinage ne soient plus garanties. »

L'investissement canadien dans l'immobilier américain en déclin

Selon la National Association of REALTORS® (NAR), les Canadiens ont été parmi les deux plus grands contributeurs d'investissements étrangers dans l'immobilier américain au cours des deux dernières décennies, bien que les transactions aient été nettement moins nombreuses ces cinq dernières années qu'au cours de la majeure partie des années 20102. Dans l'ensemble, les professionnels de l'immobilier aux États-Unis ont signalé deux fois plus de ventes de propriétés résidentielles par des clients internationaux au cours de la dernière année, le groupe le plus important étant les Canadiens.

______________________________________ 2 2025 International Transactions in U.S. Residential Real Estate , National Association of Realtors, juillet 2025 (disponible seulement en anglais)

« Avec tant de Canadiens citant des préoccupations concernant l'administration américaine comme une raison clé de désinvestir, il est évident que l'instabilité politique n'est plus seulement un sujet de discussion - c'est un catalyseur de changement », a déclaré Soper. « Ce changement de sentiment remodèle la façon dont les Canadiens envisagent l'investissement transfrontalier. Alors que l'incertitude continue de planer sur le paysage politique américain, nous prévoyons que davantage de Canadiens redirigeront leur capital vers l'immobilier national, renforçant la confiance à long terme dans le marché immobilier canadien et créant de nouvelles opportunités de croissance plus près de chez eux. »

Dans l'ensemble, moins de Canadiens traversent le sud de la frontière. Statistique Canada rapporte qu'au premier trimestre de 2025, les résidents canadiens ont effectué 6,1 millions de voyages aux États-Unis, soit une baisse de 10,8 % par rapport à la même période l'année dernière3. Dans le même temps, les dépenses au cours de ces visites ont diminué de 7,9 % d'une année sur l'autre, totalisant 5,7 milliards de dollars.

_____________________________________ 3 Enquête nationale sur les voyages et Enquête sur les voyages des visiteurs, premier trimestre de 2025 , Statistique Canada, août 2025

Les Canadiens ont l'intention de réinvestir dans le marché immobilier national

Le mouvement « Achetez canadien », déclenché par les menaces tarifaires continues du président Donald Trump, a eu un écho dans toute l'économie, allant des consommateurs choisissant des produits fabriqués au Canada jusqu'aux entreprises privilégiant les partenariats locaux. Dans le même esprit, de nombreux Canadiens vendant leurs propriétés américaines prévoient de réinvestir le produit de leur vente sur le marché immobilier canadien, renforçant ainsi la confiance dans l'immobilier national.

Lorsqu'on leur a demandé s'ils prévoyaient de réinvestir le fonds de la vente de leur maison aux États-Unis sur le marché immobilier canadien, près d'un tiers (32 %) des répondants qui ont récemment vendu ou prévoient de vendre au cours de la prochaine année ont répondu « oui ».

« Dans tous les secteurs, les Canadiens choisissent de plus en plus de soutenir les entreprises nationales, de privilégier les produits locaux et d'investir dans leurs propres communautés. Cette mentalité s'étend à l'immobilier », a déclaré Soper. « Beaucoup de ceux qui vendent leurs propriétés américaines choisissent de rapatrier ce capital, certains réinvestissant dans des propriétés récréatives locales, renforçant la confiance dans la force et la stabilité à long terme de l'économie canadienne. »

Le trafic web américain vers royallepage.ca augmente lors de moments politiques clés

Il n'y a pas que les Canadiens qui reconsidèrent leurs liens avec les États-Unis - de nombreux Américains se tournent vers le nord alors que les tensions politiques s'intensifient chez eux.

Les visites provenant des États-Unis vers royallepage.ca - le site web immobilier le plus visité au Canada - ont considérablement augmenté lors d'événements politiques clés au cours de la dernière année. Au cours de la semaine du 8 juin 2025, le trafic web basé aux États-Unis a bondi de 116 % d'une année sur l'autre et de 84 % d'une semaine sur l'autre, coïncidant avec des manifestations généralisées à Los Angeles, suite aux opérations de l'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis.

Ce n'est pas la première fois que ce comportement apparaît. Après l'élection présidentielle américaine de 2024, le trafic web des utilisateurs américains a considérablement augmenté. Le 6 novembre, le lendemain de l'élection de Trump à la présidence pour un second mandat, les visites provenant des États-Unis ont bondi de 52 %4. Dans l'ensemble, le trafic pendant la semaine des élections (semaine du 3 novembre 2024) a augmenté de 70 % d'une année sur l'autre, soulignant un intérêt transfrontalier accru pour l'immobilier canadien.

Une autre augmentation notable s'est produite au cours de la semaine du 23 juin 2024, immédiatement après le premier débat présidentiel entre l'ancien président Joe Biden et l'actuel président, Donald Trump5. Au cours de cette semaine, le trafic américain vers le site a augmenté de 112 % par rapport à la semaine du 9 juin de la même année et de 94 % d'une année sur l'autre.

« Nous observons une tendance claire et croissante : les moments d'agitation politique aux États-Unis sont directement corrélés à des augmentations d'intérêt de la part des visiteurs américains sur notre site web. Qu'il s'agisse de manifestations, de débats présidentiels ou d'élections, ces pics suggèrent qu'un nombre croissant d'Américains explorent l'immobilier canadien comme une alternative sûre et stable - même si la réalité de l'obtention de la résidence est plus complexe qu'une simple recherche de logement », a déclaré Soper. « C'est un signal fort que la réputation du Canada en tant que lieu de vie et d'investissement sûr et accueillant continue de résonner au-delà de nos frontières. »

Tableau - Sondage: Canadiens vendant des propriétés aux É.-U.

rlp.ca/tableau-canadiens-vendant-proprietes-EU

À propos du sondage

Burson a utilisé le panel en ligne de Léger Opinion pour sonder 2 500 résidents adultes à travers le Canada. L'enquête a été réalisée entre le 4 et 9 août 2025. Une pondération par âge, sexe et région a été appliquée pour assurer une représentation au niveau national, conformément aux chiffres du recensement de 2021. Aucune marge d'erreur ne peut être associée à un échantillon non probabiliste (c'est-à-dire un panel web dans ce cas) ; cependant, à des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 2 500 répondants aurait une marge d'erreur de ±2 %, 19 fois sur 20, et les résultats provenant de sous-échantillons plus petits doivent être interprétés en sachant que leur marge d'erreur associée augmente.

À propos de Royal LePage

Au service des Canadiens depuis 1913, Royal LePage est le premier fournisseur au pays de services aux agences immobilières, grâce à son réseau de près de 20 000 professionnels de l'immobilier répartis dans 670 bureaux partout au Canada. Royal LePage est la seule entreprise immobilière au Canada à posséder son propre organisme de bienfaisance, la Fondation Un toit pour tousMD de Royal LePageMD, qui, depuis plus de 25 ans, vient en aide aux centres d'hébergement pour femmes et enfants ainsi qu'aux programmes éducatifs visant à mettre fin à la violence familiale. Royal LePage est une société affiliée de Services Immobiliers BridgemarqMD, une entreprise inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole «TSX : BRE ». Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.royallepage.ca .

Royal LePageMD est une marque de commerce déposée de la Banque Royale du Canada, utilisée sous licence par Services Immobiliers BridgemarqMD.

SOURCE Royal LePage Real Estate Services

Contact média: Appolline Risacher, Burson pour le compte de Royal LePage, [email protected], 418-559-8930