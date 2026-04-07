Une crise de confiance politique

L'une des conclusions les plus importantes de cette étude est la forte baisse de confiance envers les décideurs politiques. Aujourd'hui, 75 % des travailleurs autonomes canadiens se disent insatisfaits du soutien politique qu'ils reçoivent, une hausse notable par rapport aux 65 % de l'année précédente.



"Les données sont claires : le principal obstacle au développement du travail indépendant n'est pas le manque de talents, mais le manque d'infrastructures. Lorsque 60 % des professionnels indépendants citent l'incertitude comme leur principal défi, cela indique que le marché a besoin d'un meilleur soutien. -- Simon Gravel, PDG de freelance.ca"



Paradoxe économique : hausse des taux, baisse de la satisfaction

Le tableau financier des travailleurs autonomes canadiens est nuancé : les taux horaires augmentent, mais la satisfaction financière diminue.

Évolution des tarifs : Les tarifs horaires ont augmenté de 31 % au cours des quatre dernières années, atteignant une moyenne de 63 $/heure.

Baisse de la satisfaction : Le nombre de travailleurs autonomes satisfaits de leur situation financière a diminué de 11 % par rapport à l'année dernière, et seulement 25 % d'entre eux se disent désormais globalement satisfaits.

Stagnation du marché : Après une forte croissance entre 2023 et 2024, le nombre de projets disponibles sur le marché a diminué, ce qui entraîne des perspectives sur cinq ans plus pessimistes chez les professionnels. En effet, 24 % d'entre eux prévoient une aggravation de la situation.

L'IA et la fin du travail sur site : les nouvelles normes

Malgré les difficultés économiques, les travailleurs autonomes canadiens montrent la voie en matière de flexibilité au travail et d'adoption des technologies.

La fin du travail sur site : le télétravail est devenu la norme. Le travail sur place a chuté de 11 % à seulement 4 %, tandis que 73 % des travailleurs autonomes travaillent maintenant entièrement à distance.

Intégration de l'IA : L'utilisation quotidienne de l'intelligence artificielle a bondi de 39 % à 54 % en seulement un an. Pour ces professionnels, l'IA n'est plus un avantage concurrentiel, mais une compétence fondamentale.

À propos de l'étude

L'étude « Comment travaillent les pigistes au Canada en 2026 » est basée sur les données de la plateforme et les réponses à un sondage mené auprès de 403 travailleurs indépendants. Les répondants sont hautement expérimentés : 64 % d'entre eux ont plus de 10 ans d'expérience professionnelle, principalement dans les secteurs des TI, de l'administration et du marketing.

À propos de freelance.ca

freelance.ca est une plateforme canadienne de premier plan qui met en relation des professionnels indépendants et des entreprises à la recherche de talents flexibles. Membre du freelance.group, qui compte plus d'un million de travailleurs autonomes à travers le monde, freelance.ca a pour mission de favoriser la croissance de l'économie indépendante au Canada.

L'analyse complète de l'étude de freelance.ca est disponible en ligne. Cliquez ici pour en savoir plus.

SOURCE freelance.ca

Contact médias : Simon Gravel, PDG de freelance.ca, [email protected]