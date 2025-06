QUÉBEC, le 19 juin 2025 /CNW/ - Un des leaders au pays dans le domaine des travailleurs indépendants, l'entreprise freelance.ca, qui a réalisé une étude significative auprès de ses membres pigistes, révèle que les revenus des travailleurs autonomes sont en forte croissance au point de parvenir à contrer l'inflation.

Taux horaire en forte croissance

Tandis que dans plusieurs secteurs de l'emploi le salaire des travailleurs n'augmente pas à la même cadence que l'inflation, en revanche du côté des travailleurs autonomes, on constate, selon notre étude, une augmentation de 25% en moyenne de leur taux horaire depuis deux ans. C'est très intéressant lorsque l'on prend en compte qu'en 2024, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,4%.

Plus de 75% des pigistes sont satisfaits ou neutres face à leurs revenus

De surcroît, toujours selon notre étude, les pigistes sont en majorité satisfaits de leur situation financière puisqu'elle est en constante croissance. Le tarif horaire des pigistes se situe désormais à 56$ /heure.

Si cela augure excessivement bien pour la carrière des travailleurs indépendants, il n'en demeure pas moins que certains défis persistent, notamment en ce qui a trait à l'équité homme femme. En effet, on constate, encore aujourd'hui, un écart entre les revenus des femmes versus ceux des hommes. En moyenne, le taux horaire des femmes est inférieur de 11% par rapport à celui des hommes.

Pour découvrir davantage de données sur cette partie de l'étude, visitez notre page : https://www.freelance.ca/fr/pages/etudes-de-marche

Considérant que l'on compte désormais plus de 2,7 millions de pigistes au pays, ces tendances sur le marché du travail sont significatives.

À propos

Fondée en 2023, freelance.ca fait partie de freelance.group. L'entreprise a d'abord été fondée en Allemagne en 2007. freelance.de est rapidement devenue la plateforme numérique la plus réussie d'Allemagne pour répondre aux besoins des pigistes et des entreprises. Elle compte sur sa plateforme plus de 30 000 pigistes actifs au Canada et plus de 6 000 travailleurs autonomes au Québec inscrits en tant que pigiste.

