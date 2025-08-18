QUÉBEC, le 18 août 2025 /CNW/ - L'entreprise freelance.ca, un des leaders au pays en matière de travailleurs indépendants, dévoile une nouvelle étude sur les priorités des pigistes lorsque vient le temps de choisir un contrat.

D'emblée, on apprend que la conciliation entre vie personnelle et professionnelle est l'un des facteurs déterminants afin d'opter pour un statut de pigiste. De surcroît, ce critère à lui seul représente un facteur décisionnel de plus de 60% lorsque vient le temps d'accepter un contrat. Dans le même ordre de grandeur, le degré de flexibilité est tout aussi important. Ainsi, il en ressort que la quête d'un meilleur revenu passe loin derrière dans les priorités des travailleurs indépendants. C'est l'idée de travailler selon ses propres conditions qui motive les pigistes.

Considérant le nombre important de travailleurs autonomes au pays, soit plus de 2,7 millions, ces données sont significatives.

Les divers réseaux, des outils de prédilection pour les pigistes en matière de recherche de contrats.

Conscient que la recherche de contrats représente le plus grand défi pour les travailleurs autonomes, une étude d'envergure, réalisée par freelance.ca, indique que les réseaux sociaux tout comme le réseautage personnel sont les outils principalement utilisés en matière d'acquisition.

Néanmoins, on apprend également que les plateformes spécialisées pour les pigistes jouent un rôle de plus en plus important afin de décrocher de nouveaux contrats, tandis que les sites d'emplois classiques sont désormais moins utilisés pour obtenir un mandat.

