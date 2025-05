QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - L'entreprise freelance.ca, un des leaders au pays dans le domaine des travailleurs indépendants vient de réaliser une étude marquante sur les tendances actuelles auprès des pigistes canadiens.

Considérant que l'on compte désormais plus de 2,7 millions de pigistes au pays, ces tendances sur le marché du travail sont significatives.

Incertitude économique

L'incertitude ambiante touche également les travailleurs autonomes. Il en ressort que 50% des pigistes sont préoccupés par les perspectives économiques.

C'est principalement l'acquisition de projets qui devient la principale source d'inquiétude. Si le réseautage a toujours représenté un défi pour les travailleurs autonomes, l'incertitude est en tête des préoccupations, bien davantage que la charge de travail.

Culture d'entreprise

Si à une certaine époque la culture d'entreprise a déjà représenté un défi, en 2025 elle est désormais un élément obsolète pour les pigistes. C'est près de la moitié des travailleurs autonomes qui la considère comme telle.

De surcroît, 40% des répondants estiment que les ressources financières sont trop restreintes au point de devenir un obstacle à leur collaboration.

Pour découvrir davantage de données sur cette partie de l'étude, suffit de suivre ce lien : https://a.storyblok.com/f/236625/x/4e53532a8b/etude-2025-politiques-et-tendances.pdf. Veuillez noter que le lien vers le document PDF est fourni uniquement à des fins de consultation. Ce document est strictement confidentiel et ne doit en aucun cas être utilisé, reproduit, diffusé ou publié sans autorisation.

