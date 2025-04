Fabien sera à la tête du CPC pour un troisième mandat; 10 administratrices et administrateurs sont confirmés au conseil d'administration





OTTAWA, ON, le 26 avril 2025 /CNW/ -Marc-André Fabien a été réélu président du Comité paralympique canadien (CPC) à la suite d'une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu samedi à Ottawa pour confirmer le nouveau conseil d'administration (CA) du CPC.

Marc-André Fabien a été réélu président du Comité paralympique canadien. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Fabien, qui est président de l'organisme depuis 2017, a été élu par les 28 organismes nationaux de sports membres du CPC, et son mandat est désormais prolongé jusqu'en 2029. Avocat chevronné et respecté dans le domaine du contentieux, Fabien est étroitement associé au Mouvement paralympique au Canada depuis plus de vingt ans en tant que membre du conseil d'administration, collecteur de fonds et partisan. Fabien s'est présenté pour le poste face à l'athlète paralympique Karolina Wisniewska.

« C'est pour moi un honneur d'avoir été élu président du Comité paralympique canadien pour quatre années de plus », a déclaré Fabien. « C'est également un immense privilège de travailler aux côtés de nos sports membres et de nos partenaires, et bien sûr, des incroyables paralympiens canadiens, afin de faire croître le Mouvement paralympique dans notre merveilleux pays. Je me réjouis à l'idée de poursuivre le travail important que nous avons commencé ensemble pour sensibiliser à l'importance du sport dans la société canadienne. Le sport a le pouvoir d'influencer la société à bien des égards, qu'il s'agisse de susciter la fierté des Canadiennes et Canadiens par les performances des athlètes sur la scène internationale, d'aider l'économie, de créer un Canada plus sain et de promouvoir l'inclusion, l'accessibilité et l'équité. »

Dix administratrices et administrateurs ont également été élus au CA, dont six qui siégeaient déjà. Leur mandat sera de deux ou quatre ans.

Mandat de quatre ans (2025-2029) :

Dane Jensen - nouveau membre

- nouveau membre Judy Joseph-Black - membre qui siégeait déjà

- membre qui siégeait déjà Peter Lawless - membre qui siégeait déjà

- membre qui siégeait déjà Brenda Plowman - nouvelle membre

- nouvelle membre Michelle Stilwell , PLY - membre qui siégeait déjà

Mandat de deux ans (2025-2027) :

Dominique Breton - nouvelle membre

- nouvelle membre Phill Gibson - nouveau membre

- nouveau membre David Masse - membre qui siégeait déjà

- membre qui siégeait déjà Cindy Ouellet , PLY - membre qui siégeait déjà

, PLY - membre qui siégeait déjà Ian Troop - membre qui siégeait déjà

Jeremy Hall et Heidi Peters, le président et la vice-présidente nouvellement élus du Conseil des athlètes du Comité paralympique canadien, ont également été officiellement confirmés pour se joindre au CA comme représentants des athlètes.

En outre, Chelsey Gotell et Josh Dueck continueront à siéger au conseil d'administration comme membres du Conseil des athlètes du conseil de gouvernance du Comité international paralympique.

Le processus de nomination des membres du CA a été mené par Ellen Waxman, présidente du comité de nomination.

Le nouveau CA tiendra sa première réunion à la fin du mois de mai, au cours de laquelle il choisira également la vice-présidence.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le conseil d'administration du CPC, consulter : Paralympique.ca/a-propos/leadership/membres-du-conseil-dadministration.

