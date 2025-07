MISSISSAUGA, ON et OTTAWA, ON, le 16 juill. 2025 /CNW/ - EllisDon Corporation et le Comité paralympique canadien (CPC) sont fiers d'annoncer officiellement le renouvellement de leur partenariat jusqu'en 2032. Dans le cadre de cet engagement à long terme, EllisDon apportera un soutien opérationnel aux équipes et athlètes canadiens lors des Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 et des éditions subséquentes des Jeux, y compris les Jeux parapanaméricains, jusqu'en 2032, à l'occasion des Jeux paralympiques de Brisbane.

Depuis les Jeux paralympiques de Tokyo 2020, EllisDon fournit des services opérationnels essentiels au CPC. Avec cette nouvelle entente, EllisDon devient un supporteur officiel du Comité paralympique canadien, consolidant son rôle de soutien de l'Équipe paralympique canadienne et de l'Équipe parapanaméricaine canadienne. Tout en contribuant à leurs succès sur la scène mondiale au cours des huit prochaines années, l'entreprise mettra l'accent sur la durabilité et les processus opérationnels.

« Le partenariat avec le Comité paralympique canadien s'inscrit parfaitement dans l'engagement de EllisDon à l'égard de l'inclusion, de l'excellence et de la volonté d'avoir un impact positif dans la communauté », a déclaré Wayne Ferguson, chef de l'exploitation et vice-président directeur des services d'infrastructure chez EllisDon. « Nous sommes fiers de jouer un rôle dans la promotion d'un environnement constructif où les para-athlètes canadiens peuvent se développer et s'épanouir. C'est pour nous un honneur de soutenir le Mouvement paralympique, alors qu'il continue de croître et d'être une source d'inspiration dans le monde entier. »

L'équipe des services d'infrastructure de EllisDon offrira une gamme complète de services en matière de soutien opérationnel dans les espaces occupés par le Canada aux villages des futurs Jeux paralympiques et Jeux parapanaméricains, y compris dans les domaines suivants :

Gestion de projet

projet Inventaire et inspection avant et après l'occupation des lieux

Expertise en matière d'opérations et d'entretien sur place

Coordination et soutien en matière de logistique

Planification et optimisation de l'espace

Stratégie en matière de signalisation et mise en œuvre de cette dernière

Suivi de l'empreinte carbone

Solutions en matière de systèmes et d'infrastructure de TI

« Nous sommes ravis de renouveler notre précieux partenariat avec EllisDon », a ajouté Karen O'Neill, cheffe de la direction du Comité paralympique canadien. « Au cours des dernières années, EllisDon nous a vraiment aidés à atteindre l'excellence en ce qui concerne nos espaces aux Jeux paralympiques et aux Jeux parapanaméricains, en mettant à profit son expertise sur le plan opérationnel pour rehausser l'expérience de l'équipe grâce à un environnement positif et efficace, axé sur l'accessibilité et l'inclusion. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à travailler ensemble et à élever encore plus l'expérience des athlètes aux Jeux, au cours des huit prochaines années. »

En plus de son soutien technique, EllisDon continuera à appuyer la croissance du parasport partout au Canada au moyen de contributions directes à la Fondation paralympique canadienne afin d'aider encore plus de para-athlètes à accéder à des opportunités et à poursuivre leurs rêves.

Alors que débute le compte à rebours vers les Jeux paralympiques d'hiver de Milan Cortina 2026 et au-delà, EllisDon et le CPC travaillent ensemble afin de permettre à l'équipe de vivre une expérience exceptionnelle, sur le terrain de jeu et en dehors de celui-ci.

Pour plus d'information à propos de EllisDon, rendez-vous sur EllisDon.com.

Pour plus d'information à propos du Comité paralympique canadien, visitez le site Paralympique.ca.

