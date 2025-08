- Des podiums paralympiques au leadership mondial : Gotell est 12 fois médaillée paralympique et une dirigeante sportive de longue date

- Les élections auront lieu le 26 septembre à Séoul, en Corée du Sud

OTTAWA, ON, le 5 août 2025 /CNW/ - La paralympienne canadienne accomplie et dirigeante sportive mondiale Chelsey Gotell a officiellement déclaré qu'elle présentait sa candidature à la vice-présidence du Comité international paralympique (IPC) en vue des prochaines élections du conseil d'administration de l'IPC qui auront lieu à Séoul, en Corée du Sud.

La paralympienne canadienne Chelsey Gotell a officiellement déclaré qu’elle présentait sa candidature à la vice-présidence du Comité international paralympique (IPC). (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Gotell, qui compte plus de 25 ans d'expérience dans le Mouvement paralympique, possède une expérience inégalée comme triple paralympienne, membre actuelle du conseil d'administration de l'IPC et ancienne présidente du Conseil des athlètes de l'IPC.

« Le Mouvement paralympique a changé ma vie et je suis maintenant prête à façonner son prochain chapitre », déclare Gotell. « Je me présente comme vice-présidente, car je crois qu'il faut prendre des mesures décisives, défendre des idées et avoir un impact réel. Au cours des quatre dernières années au sein du conseil d'administration de l'IPC, j'ai travaillé aux côtés de dirigeantes et de dirigeants de notre Mouvement dans son ensemble pour en instaurer la confiance, renforcer les relations et piloter des initiatives qui comptent. »

« Mon expérience vécue comme athlète, administratrice sportive, militante des droits et responsable de la gouvernance mer permet de comprendre aussi bien le cœur de ce Mouvement que les systèmes qui le façonnent. Sans déroger de nos valeurs, le moment est venu d'agir avec détermination et de travailler ensemble pour assurer l'inclusion et la solidarité au sein de l'IPC, en plus de le préparer pour les générations à venir. »

Triple paralympienne en natation, Gotell a participé aux Jeux de Sydney 2000, d'Athènes 2004 et de Beijing 2008 et a remporté 12 médailles, y compris trois d'or. Elle a aussi établi deux records mondiaux à Beijing et reste l'une des nageuses paralympiques les plus décorées du Canada.

Depuis qu'elle a pris sa retraite de la compétition, Gotell a continué de façonner le Mouvement paralympique en jouant un rôle influent au sein de l'IPC, du Comité paralympique canadien, de l'Agence mondiale antidopage et du Comité international olympique. Elle a aussi fait partie du personnel de l'équipe canadienne à différents Jeux, y compris ceux de Londres 2012, de Sotchi 2014 et de Rio 2016, en plus d'avoir travaillé avec le Comité d'organisation des Jeux panaméricains et parapanaméricains de Toronto 2015.

« Chelsey est une dirigeante accomplie et efficace, qui compte des années d'expérience - d'abord comme athlète, puis comme représentante élue. Elle inspire le changement du sport paralympique au niveau international », ajoute Marc-André Fabien, président du Comité paralympique canadien. « Son engagement et sa détermination à faire progresser le Mouvement paralympique, sa croyance inébranlable en le pouvoir du sport pour favoriser une société plus inclusive et plus forte et sa passion pour le travail avec l'ensemble de la communauté paralympique l'ont bien servie dans tous les postes qu'elle a occupés au cours de sa carrière. Nous sommes fiers qu'elle affirme son leadership et se présente comme vice-présidente, car nous savons qu'elle poursuivra son travail percutant dans ce rôle. »

Le vote aura lieu le 26 septembre à Séoul, en Corée du Sud à l'occasion de l'assemblée générale de l'IPC. Des élections seront organisées pour la présidence, les deux postes de vice-présidente et de vice-président ainsi que sept membres du conseil d'administration. Les personnes élues se joindront à la présidente et au premier vice-président du Conseil des athlètes de l'IPC ainsi qu'à deux membres nommés pour former le conseil d'administration de l'IPC.

