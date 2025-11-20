L'évolution du programme, qui comprend désormais des fonctionnalités plus inclusives, un soutien proactif et un accent plus marqué sur le bien-être à long terme, renforce le leadership de Manuvie en matière de santé proactive.

TORONTO , le 20 nov. 2025 /CNW/ - Manuvie fait évoluer son programme Manuvie Vitalité au Canada afin de permettre aux participants de prendre leur santé en main plus facilement. Le programme entre dans une nouvelle ère, avec de nouveaux partenaires en prévention, un plus grand nombre d'activités reconnues et des moyens plus inclusifs d'accumuler des points. Désormais, il est plus facile que jamais d'être récompensé pour des gestes bénéfiques pour la santé, ce qui réitère le leadership de Manuvie en matière de longévité.

Manuvie Vitalité est le seul programme du genre au Canada qui aide ses participants à adopter des habitudes simples au quotidien pour améliorer leur santé. Alors que Manuvie poursuit son engagement envers la longévité, le programme Manuvie Vitalité continue de montrer la voie en favorisant une vie plus saine, en s'appuyant sur la science du comportement et une vision d'un avenir plus long et meilleur.

Un engagement global envers la santé

Les maladies chroniques liées au mode de vie sont à l'origine de 67 % des décès au Canada1, mais bon nombre de ces maladies peuvent être évitées en adoptant un mode de vie plus sain. Manuvie s'engage à faire sa part pour répondre aux tendances en matière d'espérance de vie et de santé en transformant l'expérience de l'assurance, qui consiste non plus simplement à verser des indemnités, mais aussi à promouvoir activement la santé, la prévention et la longévité.

Le tout nouvel Institut de longévité de Manuvie souligne cet engagement en créant une plateforme mondiale visant à encourager les gestes qui aident les gens à vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec une plus grande sécurité financière d'ici 2030, au Canada et dans le monde entier.

« Manuvie Vitalité évolue et devient un véritable partenaire en santé pour les Canadiens, explique Paul Savage, chef, Assurance individuelle, Manuvie Canada. Depuis près de dix ans, nous aidons les participants à prendre des mesures significatives pour vivre plus longtemps et en meilleure santé. Les améliorations apportées renforcent notre engagement. Le programme comprend désormais un soutien plus personnalisé, un nombre accru d'activités saines reconnues et de nouvelles façons d'aider les Canadiens à prendre leur santé en main au quotidien. »

Nouveaux partenaires et avantages pour la santé

Nos nouvelles collaborations reflètent une approche plus holistique de la santé et nous permettent d'offrir des outils dans les domaines de l'alimentation, de la forme physique, de la santé mentale et de la médecine personnalisée. Les participants au programme Manuvie Vitalité Plus ont désormais accès2 à une série d'outils et de services novateurs en santé :

Cronometer - Application de nutrition fondée sur la science qui vous aide à manger plus intelligemment, à vivre mieux et à garder le cap.

- Application de nutrition fondée sur la science qui vous aide à manger plus intelligemment, à vivre mieux et à garder le cap. KixCare - Solution canadienne de soins virtuels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les enfants mineurs des participants afin de soutenir leur santé physique et mentale et d'offrir aux parents une véritable équipe de soins pédiatriques facilement accessible.

- Solution canadienne de soins virtuels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les enfants mineurs des participants afin de soutenir leur santé physique et mentale et d'offrir aux parents une véritable équipe de soins pédiatriques facilement accessible. NiaHealth - Tests de biomarqueurs avancés qui procurent aux participants des renseignements hyperpersonnalisés sur leur santé et des conseils cliniques visant à détecter rapidement les risques cachés et à optimiser la santé globale.

- Tests de biomarqueurs avancés qui procurent aux participants des renseignements hyperpersonnalisés sur leur santé et des conseils cliniques visant à détecter rapidement les risques cachés et à optimiser la santé globale. Personalized Prescribing Inc. (PPI) - Tests pharmacogénétiques et conseils d'experts pour aider les participants à trouver plus rapidement le médicament approprié et présentant le moins d'effets secondaires.

- Tests pharmacogénétiques et conseils d'experts pour aider les participants à trouver plus rapidement le médicament approprié et présentant le moins d'effets secondaires. PKG Carry Goods - Sacs et accessoires élégants, fonctionnels et conçus au Canada pour accompagner un mode de vie actif, du lundi au dimanche.

Les améliorations apportées au programme sont soutenues par un partenariat récent avec Medcan qui vise à offrir aux participants de 50 ans et plus l'accès au test de détection précoce de nombreux cancers GalleriMD de GRAIL à un prix préférentiel. Il s'agit d'un test sanguin révolutionnaire qui aide à détecter un signe de cancer commun à plus de 50 types de cancer.

Soutenir des choix plus sains en tout temps

L'objectif des plus récentes améliorations apportées au programme Manuvie Vitalité est de répondre aux besoins des participants, où qu'ils soient, en tenant compte de leur situation unique. Les participants sont désormais récompensés pour un plus large éventail d'activités qui soutiennent leur santé et leur longévité, qu'il s'agisse d'une marche rapide, d'un entraînement à haute intensité ou d'un dépistage de routine.

Ils accumulent plus de points pour les soins préventifs, notamment les examens de la vue, les tests auditifs et les tests de dépistage adaptés à leur âge et à leur état de santé. De plus, nous avons simplifié le programme, qui est désormais davantage axé sur les activités ayant le plus d'impact, et nous nous sommes assurés que les récompenses sont liées à des améliorations significatives du mode de vie.

Le déploiement des améliorations apportées au programme Manuvie Vitalité commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'en décembre. Ainsi, dans les prochaines semaines, les participants pourront accéder à de nouvelles fonctionnalités.

« Nous aidons les participants à prendre plus facilement leur santé en main, d'une manière qui leur semble possible et pertinente, précise Penny Wilson, chef, Assurance comportementale, Manuvie Canada. En mettant l'accent sur la prévention et la personnalisation, nous aidons les Canadiens à prendre des habitudes qui font vraiment la différence. Et nous voyons déjà les résultats. »

Manuvie Vitalité, un programme unique en son genre au Canada

Offert exclusivement aux personnes qui détiennent une police d'assurance Manuvie admissible, le programme Manuvie Vitalité comprend une protection financière à long terme et une plateforme de santé et de bien-être qui récompense les choix sains en matière d'activité physique, d'alimentation, de pleine conscience et plus encore. En aidant les Canadiens à prendre de petites mesures quotidiennes pour améliorer leur santé, le programme permet également d'économiser sur les primes, ce qui fait que les produits d'assurance de Manuvie se distinguent vraiment des produits conventionnels.

Depuis son lancement, le programme Manuvie Vitalité a aidé des milliers de Canadiens à améliorer certains indicateurs de santé importants. Voici ce que disent les statistiques récentes à propos des participants dont les résultats de santé étaient médiocres au départ3 :

71 % ont amélioré leur taux de cholestérol, qui est désormais considéré comme sain

ont amélioré leur taux de cholestérol, qui est désormais considéré comme sain 47 % ont amélioré leur tension artérielle, qui est désormais considérée comme saine

ont amélioré leur tension artérielle, qui est désormais considérée comme saine 31 % ont amélioré leur indice de masse corporelle (IMC), qui est désormais considéré comme sain

ont amélioré leur indice de masse corporelle (IMC), qui est désormais considéré comme sain 21 % ont amélioré leur glycémie, qui est désormais considérée comme saine

Pour obtenir tous les détails sur les changements apportés au programme Manuvie Vitalité, veuillez consulter le site Manuvie.ca/Vitalite.

