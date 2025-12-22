Ce partenariat accélère les progrès réalisés sur la plateforme d'IA exclusive de Manuvie grâce à l'optimisation des modèles en temps réel.

TORONTO et NEW YORK, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui avoir choisi Adaptive ML pour fournir une technologie d'ajustement fin des modèles dans le cadre de sa plateforme d'IA d'entreprise. Adaptive ML, une société fermée de logiciels d'IA basée à New York, propose un moteur alimenté par l'apprentissage par renforcement pour ajuster, évaluer et déployer de petits modèles de langage (PML) ouverts pour les applications d'entreprise.

Ces capacités permettront à Manuvie d'adapter et de fournir des solutions d'IA qui, à terme, généreront de la valeur et amélioreront l'expérience client. Le système Adaptive ML apprend et ajuste en permanence les modèles d'IA en temps réel à partir des nouvelles données et des commentaires des utilisateurs. La plateforme Adaptive Engine s'appuie sur l'apprentissage par renforcement pour ajuster les modèles en fonction d'objectifs commerciaux précis, les rendant plus exacts et plus efficaces au fil du temps.

« Nous continuons d'accélérer le développement de notre plateforme d'IA, et les capacités d'Adaptive ML nous permettent de fournir des solutions révolutionnaires qui améliorent la vitesse, la précision et l'innovation. En plus de recourir à de grands modèles de langage pour certains cas d'usage, l'utilisation ciblée de modèles de langage spécialisés optimisés sur cette plateforme visera à offrir à la fois une meilleure précision et une rentabilité accrue », a déclaré Jodie Wallis, directrice mondiale de l'IA à Manuvie. « Manuvie est fière d'être un chef de file dans le domaine de l'IA, et ce partenariat nous permet de conserver un avantage concurrentiel dans le paysage de l'IA en rapide évolution. L'un des piliers fondamentaux de la stratégie d'entreprise de Manuvie consiste à devenir une organisation axée sur l'intelligence artificielle qui intègre des solutions apportant de la valeur, stimulant la croissance et améliorant l'expérience client. »

L'accord pluriannuel conclu avec Adaptive ML permettra de poursuivre l'examen de nouvelles applications pratiques telles que l'automatisation des demandes de tarification, l'exécution de processus complexes et la prestation de conseils aux professionnels de la vente. Ces premiers cas d'usage seront les premiers à être intégrés à la plateforme, ce qui rendra possible un déploiement à plus grande échelle et plus rapide.

« Manuvie continue de faire preuve de leadership dans le déploiement à grande échelle de l'IA d'entreprise, et ce partenariat constitue un modèle à suivre pour les secteurs réglementés qui souhaitent adopter l'IA », a déclaré Julien Launay, PDG d'Adaptive ML. « Les grands modèles de langage généralistes ne sont pas conçus pour un déploiement à grande échelle en environnement de production d'entreprise. Manuvie prend stratégiquement les choses en main en déployant ses propres agents spécialisés à l'aide de la plateforme Adaptive Engine comme couche opérationnelle stratégique d'apprentissage par renforcement, ce qui lui permet d'obtenir une fiabilité supérieure et la possibilité de réaliser des économies dans l'ensemble de ses environnements privés à l'échelle mondiale. »

Le partenariat entre Manuvie et Adaptive ML renforce son engagement à l'égard de l'IA responsable et la durabilité, conformément à ses Principes d'IA responsable accessibles au public. En combinant l'utilisation d'un moteur d'ajustement des modèles avec des petits modèles de langage, nous pouvons réduire la consommation d'énergie au fil du temps tout en maintenant le rendement.

« Manuvie intègre l'IA dans presque tous les aspects de ses activités », a déclaré Shamus Weiland, chef des systèmes d'information à Manuvie. « Nous sommes fiers de tirer parti de la puissance d'Adaptive ML, qui nous aidera à aller plus vite tout en éliminant les difficultés pour nos clients grâce à l'apprentissage par renforcement. Nous nous engageons à fournir à nos équipes des outils innovants et évolutifs qui les aident à proposer des solutions fiables et responsables, tout en générant de la valeur. »

Manuvie a récemment été désignée comme la première compagnie d'assurance vie en matière de maturité de l'IA dans le premier indice IA pour l'assurance d'Evident, renforçant ainsi l'engagement de la société en faveur de l'innovation et des solutions centrées sur le client. Depuis 2016, Manuvie investit activement afin d'accroître ses capacités en matière d'IA.

Pour en savoir plus sur les progrès réalisés par Manuvie en matière d'IA, consultez le site AI @ Manulife. .

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait à ses capacités numériques et les avantages connexes qu'elle s'attend à tirer de l'IA. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats exprimés explicitement ou implicitement dans ces énoncés. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique; les changements apportés aux lois et règlements en lien avec les outils fondés sur l'IA; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer un jour ou l'autre des cas d'utilisation; notre capacité à adapter les produits et services en fonction de l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés; et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation. Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs de risque importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Nous fournissons des conseils dans les domaines de la finance et de l'assurance aux particuliers, aux groupes et aux entreprises. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulife.com/fr/html.

À propos d'Adaptive ML

Adaptive ML est une société spécialisée dans l'apprentissage par renforcement et dont le siège social est situé à New York. Elle fournit Adaptive Engine, une plateforme complète d'opérations d'apprentissage par renforcement permettant d'ajuster, d'évaluer et de mettre à disposition des petits modèles de langage spécialisés pour les entreprises.

Nous considérons l'apprentissage par renforcement (RL) comme le fondement de la super intelligence d'entreprise. Nous aidons les grandes organisations à créer, posséder et déployer des agents intelligents afin de faire passer l'IA de la recherche au stade de la production à grande échelle, garantissant ainsi une valeur commerciale démontrable et une expérience client hautement intuitive.

La société est dirigée par l'équipe fondatrice spécialisée de ML qui a précédemment développé certains des grands modèles de langage ouverts les plus populaires au monde. Soutenue par Index Ventures et ICONIQ Capital, Adaptive ML travaille avec des entreprises internationales dans les domaines des services financiers, des soins de santé, de l'éducation, des services professionnels, des télécommunications et du voyage. La société possède des bureaux à New York, Toronto et Paris.

Communications avec les médias

Manuvie :

Gina Simonis

617 840-4794

[email protected]

Adaptive :

Marine Boulot

[email protected]

