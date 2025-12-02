TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ - La Société Financière Manuvie (NYSE: MFC) (la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé, dans le cadre d'un appel public à l'épargne lancé aux États-Unis, d'un capital total de 1,000,000,000 $ US, le prix initial des billets de premier rang à 4.986 % échéant en 2035 (les « billets »), au prix de 100 %. Le placement a été effectué en vertu d'un supplément de prospectus provisoire daté du 2 decembre 2025, qui se rapporte à la déclaration d'inscription de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 29 septembre 2025.

La Société prévoit utiliser le produit net obtenu à la suite de la vente des billets pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC font office de cochefs de file du placement.

Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou admis en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans l'État ou sur le territoire en question. Un supplément de prospectus et le prospectus qui l'accompagne relatifs au placement ont été déposés auprès de la SEC et sont accessibles sur son site web à www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne, lorsqu'ils sont disponibles, peuvent être obtenus en appelant BofA Securities, Inc. sans frais au 1 800 294-1322, ou en écrivant à BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001; Attention: Prospectus Department; Courriel: [email protected], Citigroup Global Markets Inc. sans frais au 1 800 831-9146, ou en écrivant à Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; Courriel: [email protected], J.P. Morgan Securities LLC à frais virés au 1 212 834-4533, ou en écrivant à J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, Attention: Prospectus Department, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; Courriel: [email protected], ou Morgan Stanley & Co. LLC sans frais au 1 866 718-1649.

Les titres ne seront ni offerts ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à un résident du Canada.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions de nos clients plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com .

